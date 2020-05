Oroscopo Branko oggi, 31 maggio 2020: le previsioni della domenica

Oroscopo 31 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 maggio Branko: Leone

Per alcuni sarà difficile tornare in forma. Che senso ha guadagnare bene se non trovi il tempo di godertelo? Una nuova impresa rischia di diventare presto redditizia.

Oroscopo 31 maggio Branko: Vergine

È probabile che alcuni di voi guadagnino molto tempo. Il partner può rendere la giornata speciale per te facendo qualcosa che ti piace di più.

Oroscopo 31 maggio Branko: Bilancia

Le tue idee sul lavoro diventeranno probabilmente redditizie. È probabile che la famiglia ti dia pieno supporto e ti aiuti a stabilirti al lavoro.

Oroscopo 31 maggio Branko: Scorpione

Qualcuno potrebbe farti arrabbiare sul lavoro non accettando la tua proposta. Probabilmente uscirai vittorioso in una situazione competitiva. Il partner può sembrare di cattivo umore oggi e può richiedere spazio.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 maggio Branko: Sagittario

Deciderai di optare per uno stile di vita sano per rimanere in forma. È possibile ricevere pagamenti precedenti. Professionalmente, la giornata si rivela produttiva.

Oroscopo 31 maggio Branko: Capricorno

Questo è un momento eccellente per mostrare i tuoi talenti. È tempo di pensare a qualcuno o qualcosa al di là di te stesso. Probabilmente oggi godrai la relazione attuale.

Oroscopo 31 maggio Branko: Acquario

Una proprietà può procurarti un prezzo interessante. Gli studenti possono tirare un sospiro di sollievo. Le cose che ti preoccupano verranno risolte.

Oroscopo 31 maggio Branko: Pesci

Alcune nuove opzioni di salute possono aiutarti a raggiungere una sana condizione fisica. Il denaro arriva in un flusso costante e non pone alcun problema. È probabile che tu faccia grandi passi avanti nel raggiungere qualcosa di importante sul piano professionale.

Queste le previsioni di oggi di Branko, per completare vedete anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00