Oroscopo Branko oggi, 5 novembre 2019. I consigli del giorno

Gli americani dicono go big or go home, fai le cose in grande o lascia perdere. Crediamo si una filosofia che si adatta bene al Capricorno in questo anno di Saturno nel segno, ma oggi la sfida è tra Marte e Plutone. Il primo in Bilancia manda in confusione l’ambiente professionale, il secondo è nel vostro cielo e contribuisce al rinnovamento profondo.