Oroscopo domani Paolo Fox, 5 novembre 2019. Segno per segno, la giornata

Il denaro sarà il cruccio principale. Non posso escludere che chi ha un’attività in proprio possa guadagnare di più grazie a chiamate e occasioni, e che possa vivere una bella esperienza. Ricordo che tutto quello che ha che fare con i soldi e con il lavoro, in questa prima parte di Novembre risulta potenziato. Oroscopo molto interessante anche per chi ha un ascendente Vergine, Toro o Capricorno. In amore attenzione perché sei tra i segni che nel fine settimana sarà più stanco e non riuscirai a dare il meglio di te.

Oroscopo Paolo Fox 5 novembre 2019: Scorpione