Oroscopo della settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 16 al 22 marzo 2020

Siamo davanti ad una nuova settimana, e per capire qualcosa in anteprima di come andrà, ecco le previsioni di Paolo Fox da lunedì 16 marzo 2020 a domenica 22 marzo 2020. In questo senso, affidarsi a Paolo Fox è sempre una buona idea, essendo uno dei principali esperti del campo.

Andiamo a leggere allora l’oroscopo della settimana di Paolo Fox liberamente tratto dall’app Astri, ricordandovi inoltre l’oroscopo di marzo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Cerca di non discutere in amore. Anche se sei nervoso in questi giorni, non lasciare che quella tensione vada al tuo partner. La situazione sarà risolta al più presto. Solo per alcuni Ariete, notizie interessanti potrebbero arrivare presto. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro In questi giorni avrai un grande desiderio di sentimenti belli e duraturi. Si rafforza una connessione o conosci nuove persone se sei single. Il lavoro va bene, anche se potrebbero esserci piccoli ritardi alla fine di questo mese. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli È tutto restaurato sia nel lavoro che nell’amore. Le coppie che sono state in conflitto in passato ora avranno il supporto delle stelle per trovare una soluzione pacifica. Un periodo molto felice sta arrivando al cuore. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Hai avuto un periodo piuttosto buio, ma l’oroscopo ti invita a guardare al futuro in modo più ottimistico. Le aspettative possono aprirsi presto. Al contrario, le coppie hanno opportunità di chiarezza e ci sono nuove possibilità all’orizzonte. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Ancora un po ‘di tensione nella coppia. Fai attenzione e non discutere con il tuo partner. La prossima settimana alcune interessanti novità sul posto di lavoro: non perdertele! Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Mentre i momenti sono difficili, non lasciarti preoccupare, specialmente verso sabato. Puoi incentivare il tuo lavoro il più possibile entro la prossima settimana: potrebbero sorgere suggerimenti promettenti.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

C’è un cielo pronto a placare la tensione del passato. Quando aprirai nuove opportunità, avrai una sensazione di felicità. Tieni d’occhio la situazione nel bel mezzo della settimana mentre ottieni un fastidioso contrasto.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Venere può darti una brutta battuta d’arresto in amore. Stai attento! C’è una nuova relazione prospettica sul posto di lavoro. Alcuni progetti in corso potrebbero avere più successo di quanto pensi.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Presto la Luna sarà di nuovo armoniosa e incoraggerà una vita amorosa. Se hai perso un po ‘di recente, riscoprirai la comodità della coppia. Fai attenzione, perché puoi causare qualche discussione sul lavoro.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

È vero, questo non è un momento facile e anche le rocce come te potrebbero perdere l’equilibrio. Ma questo cielo protegge tutte le relazioni e consente ai single di costruire nuove relazioni. Qui, affidati a persone esperte per risolvere eventuali problemi pratici.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Continua questa fase di valutazione per te. Il famoso astrologo raccomanda di continuare la storia o chiarire il punto. Puoi persino sentirti impaziente al lavoro: hai un forte desiderio di apportare cambiamenti, che non dovrebbero essere repressi.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

L’area sentimentale sarà presto disponibile. Chiunque inizi la storia può credere che accadrà qualcosa di grave. Anche la vita lavorativa può darti grandi soddisfazioni; qualcuno può anche ottenere nuove offerte.

