Oroscopo della settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 9 al 15 marzo 2020

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Stai lentamente ripristinando il tuo status. Troverai il conforto perso nell’amore. Martedì e mercoledì, presta attenzione perché puoi essere un po ‘nervoso. Chi lo desidera può fare affidamento sul supporto delle stelle per il fine settimana. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Se sai come sfruttare le opportunità, puoi avere alcuni incontri incoraggianti questa settimana. L’importante è non nascondersi. Buone chances di lavoro. Non lasciarti coinvolgere nelle discussioni. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli La settimana inizia tesa. Prova a mettere da parte un po ‘di tempo. Le proiezioni astrali di Paolo Fox ti assicurano: la seconda metà del mese porterà dell’ossigeno. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Lunedì 9 e martedì 10 sono i giorni ideali per le offerte di lavoro. Nell’amore riacquisti gradualmente il conforto che hai perso negli ultimi mesi, anche se hai poca pazienza. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Hai una settimana davanti. Puoi perdere la pazienza il giovedì e il venerdì: fai attenzione! Cerca un dialogo in coppia durante il fine settimana. Paolo Fox ti invita a rilassarti di più, soprattutto nei fine settimana. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

C’è un bel cielo vicino a te, che garantisce il successo in tutte le aree della tua vita. L’importante è aprirsi a nuovi incontri e opportunità. Sabato 14 marzo attenzione sul fronte del lavoro.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Sei sulla strada del recupero, ma la prossima settimana le acque potrebbero essere leggermente scosse. Sii paziente, perché tutto sarà facile a partire dal 19 marzo. Tuttavia, cerca di non fare tutto.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Nei prossimi giorni, dovrai stare attento sia all’amore che all’azione. Se qualcosa ti turba, cerca di non perdere la calma, soprattutto venerdì 13 marzo. Questa tensione può essere utile per ricostruire alcune relazioni o per rivedere i termini.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Le stelle danno la preferenza a quelli che vogliono crescere al lavoro. Suggerimenti incoraggianti possono essere considerati. Incontri speciali così nuovi e entusiasmanti busseranno alla porta: non perderli.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Venerdì 13 e sabato 14 sono molto interessanti dal punto di vista commerciale: prova ad usarli! Anche nell’amore stiamo migliorando. Un po ‘di solitudine può preludere a un appuntamento molto promettente.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Una settimana di voci leggermente più alte è attesa sia nell’amore che nel lavoro. Sii paziente durante il fine settimana e cerca di non alzare la voce con il tuo partner. Il lavoro richiede più diplomazia.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Il transito di Mercurio ti porterà giorni interessanti per la tua attività. Se hai un’offerta, pensaci da lunedì. Sembri un po ‘nervoso nella coppia nel fine settimana.

