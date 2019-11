Oroscopo di Branko oggi 19 Novembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 19 novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 18 novembre.

Oroscopo 18 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 19 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko, giornata movimentata oggi dall”ingresso di Marte in Scorpione. In buona sostanza implica che da oggi fino a fine novembre potrete concentrarvi per nuovi progetti e, in particolare, in amore. Oroscopo 19 novembre Branko: Toro

Per Branko, è una giornata tesa, di caos e fatica. Cercate di non mostrare quanto siete agitati. cresce in voi. Marte e Luna vi logorano nelle relazioni: tuttavia in prospettiva ci sono risvolti positivi.

Oroscopo 19 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko la vostra focalizzazione è per la salute, “quando avrete contro Sole o qualche Luna”. Nello stesso tempo si oppongono per l’astrologo Venere e Giove ma non creano disordini né al matrimonio né alla coppia.

Oroscopo 19 novembre Branko: Cancro

Per voi, Branko il mattino ha l’oro in bocca: è un buon giorno per affari, studio, e accordi. E inoltre, secondo il quadro astrale, arrivano per voi nuove linfe sul fronte relazionale.

Oroscopo 19 novembre Branko: Leone Se cercate sbocchi professionali secondo Branko dovete fare i conti con Marte in Scorpione. Un pò di ansia in famiglia, ma con la Luna nel segno uscirete dall'empasse e risolverete qualsiasi intoppo. Oroscopo 19 novembre Branko: Vergine Per Branko in ambito sentimentale siete influenzati da Marte che entra in gioco e vi indirizza in particolare verso uno Scorpione. E poi si avvicina l'influsso della Luna, domani: suggerisce viaggi e iniziative nuove verso il 22. Oroscopo 19 novembre Branko: Bilancia Come afferma Branko Marte entra in gioco e genera confusione: siete nervosi, tesi, e ancora i veri ostacoli potrebbero arrivare. Tanto vale prendersi un momento di relax, no?

Oroscopo 19 novembre Branko: Scorpione

Anche per voi è protagonista Marte e, da dicembre a Gennaio, porta buone nuove. Anche la Luna "torna amica". Ma occhio alla salute, unica nota dolente. Oroscopo 19 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 19 novembre Branko: Sagittario Per Branko siete indispettiti da qualcuno che magari si finge a voi prossimo ma in verità cospira dietro di voi. Tuttavia Giove e Venere vi riportano verso la strada degli affetti più cari, e in famiglia qualcuno di coccola. Oroscopo 19 novembre Branko: Capricorno Per Branko la giornata è radiosa dal momento che il quadro astrale favorisce gli incontri. Con "Nettuno in Toro" siete pronti tuffari in esperienze nuove e propizie. Oroscopo 19 novembre Branko: Acquario Per Branko è un giorno che viene suggellato da un possibile successo professionale. Avete influenze planetarie positive, ma occhio alle collaborazioni e a una luna agitata. Oroscopo 18 novembre Branko: Pesci Pur se stanchi, non vi mancherà la giusta dose di intraprendenza. Se andate incontro a liti o discussioni, provate a vincerle ma senza caricare di troppa enfasi le parole.

