Oroscopo di oggi Paolo Fox 20 gennaio 2020. I pronostici del giorno

Paolo Fox, oroscopo 20 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Ariete

Il fine settimana è stato ottimo, con il recupero delle forze che serviva. Adesso sei penalizzato per il tuo essere diretto, per cui i litigi sono frequenti. Marte però ti consente di vincere quasi tutte le discussioni. Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Toro

Vieni da un fine settimana stancante, hai la Luna opposta che butta giù, forse qualche problema di salute. Fai tutto con calma, quindi, se puoi. Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Gemelli

Ultimamente non ti riconosci, sembri davvero un eremita e non ami come prima stare insieme agli altri. Venere ci mette del suo, Marte pure, ma non si tratta di una situazione definitiva. Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Cancro

Sei fresco di un nuovo progetto, che porterai avanti per diversi mesi, e intanto stai cercando di evitare tutte le situazioni grigie dal punto di vista sentimentale. In amore sei riuscito finalmente a stabilire un contatto. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 20 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Leone

Non vieni da un fine settimana riposante, anzi, sembra quasi che si sia alimentato il tuo nervosismo. Finché non riesci ad attorniarti di persone interessate a quello che hai da dire, sarà così. Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Vergine

Adesso sie pieno di energie e non resta che iniziare nuovamente a mettersi in gioco. Anche se sei molto cerebrale, in questa settimana i sentimenti potrebbero prendere il sopravvento. Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Bilancia

Sei diffidente verso chi ti è attorno, il fatto è che per te l’opinione altrui resta importante, e per questo non riesci a prendere una strada senza l’approvazione di qualcuno che conosci bene. Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Scorpione

Probabilmente hai appena avuto un’idea o sviluppato un progetto e non vedi l’ora di rimboccarti le maniche. Nel frattempo devi fare pulizia e chiarire alcune situazioni con i tuoi rapporti. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 20 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Sagittario

I favori di Marte non finiscono con il weekend, ma si fanno sentire anche con un’iniezione di energia per questo inizio di settimana. Stai mettendo da parte i sentimenti, questo infatti non è un momento favorevole. Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Capricorno

Quella che sta iniziando è una settimana in cui rifletterai molto sulla strada da intraprendere. Il piano sentimentale è molto favorito, specie con alcuni segni come il Toro o i Pesci. Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Acquario Il weekend ha lasciato un po’ a desiderare, non ti senti per niente riposato. Adesso si ricomincia a lavoro con delle situazioni ancora aperte, sei pronto ma attenzione a non stressarti.

Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2020: Pesci

Vivi un certo dissidio, perché l’influenza di Marte allo stesso tempo di conferisce energia ma anche tensione. La migliore cosa da fare è convertire il nervosismo in energie, per poter costruire qualcosa di importante.

