Oroscopo oggi Branko 20 gennaio 2020: i consigli per la giornata

Oroscopo 20 gennaio Branko: Toro

Con il Sole in Acquario il focus è sulla vostra posizione a lavoro e con le persone che vi sono attorno. Potreste avere qualche grattacapo burocratico, ma c’è la protezione di Giove a mitigare il tutto.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Gemelli

Arrivano dei cambiamenti, specialmente sul lavoro, ma non immediatamente. Appena avrete di nuovo la capacità di ragionare sul da farsi, farete vedere di che pasta siete fatti.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Cancro

Non siete gli unici a dover affrontare ogni giorno una battaglia, per cui non sentitevi dei perseguitati. A volte invece potreste rendervi conto che tutto sommato, la vostra situazione non è così disperata.

Oroscopo 20 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 gennaio Branko: Leone

Il Sole in Acquario porterà un po’ di trambusto sul piano professionale, con litigi e discussioni. Cercate di tagliare i rami secchi e lasciate perdere quello che non ha più senso per voi.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Vergine

La quadratura Venere-Marte implica il rapporto coniugale, ci saranno dispute e scambi di vedute anche su come gestire i figli. In generale però bene l’amore e la passione.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Bilancia

Attualmente la posizione degli astri rende tutto un po’ evanescente, manca concretezza e la tentazione è quella di lasciar perdere, ma sarebbe un errore farlo.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Scorpione

Siete memori delle fatiche sopportate ma anche dei risultati conseguiti, tutto quello che avete seminato ve lo troverete nei prossimi tempi. Attenzione a come vi muovete per via di Mercurio.

Oroscopo 20 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 gennaio Branko: Sagittario

Il piano sentimentale è potenziato da Marte per oltre un mese, anche se più che altro il cielo andrà a proteggere la sfera professionale. Per i giovani buone opportunità in terra straniera.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Capricorno

Sarà una settimana a dir poco incredibili dal punto di vista della protezione astrale, ma tutto sta a voi adesso, potete fare grandi cose così come non far nulla.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Acquario

L’ingresso del Sole nel segno impone una riflessione sulle cose importanti che volete portare avanti. C’è nell’aria una voglia di cambiamento che non riuscirete a tenere a bada.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Pesci

Inizia una nuova fase della vostra vita a breve, e avrete assistenza dalla maggior parte dei soggetti celesti. Preparatevi a cogliere grandi occasioni non soltanto lavorative.

