Oroscopo di oggi Paolo Fox, 3 gennaio 2020. Le previsioni dell’astrologo

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 3 gennaio 2020? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 3 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Ariete

Per il tanto auspicato riposo dovete aspettare ancora un po’, ma abbiate fiducia, l’Ariete avrà grande protezione quest’anno. Nel prossimo futuro ci saranno progetti, anche di vita, come un matrimonio. Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Toro

Nei prossimi giorni ci sarà la Luna a portare energie e la possibilità di discutere di questioni amorose in libertà. Tuttavia non troverete facilmente il partner accomodante, per cui il punto di incontro sarà ancora difficile da trovare. Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Gemelli

Con queste stelle è da aspettarsi una fase di rinnovamento che richiederà molto dispendio di energie. L’opposizione marziana obbliga tutti a osservare cautela nei propri comportamenti con il partner. Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Cancro

Il cielo non è dei migliori e sei in una situazione di insoddisfazione. In particolare sul lavoro, sembra quasi che aumentino gli obblighi e diminuiscano i riscontri: probabilmente non si andrà lontano, nei prossimi mesi ci saranno cambiamenti. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 3 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Leone

Già dalle prime battute di quest’anno nuovo bisogna scartare tutte le opzioni ormai tramontate o che non portano a risultati veri. La tua determinazione si scontra con l’ambiguità di qualcuno e questo può far male. Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Vergine

Una folta schiera di soggetti celesti a vostra protezione fa in modo che in testa vi ronzino parecchie idee. Potete contare inoltre su tanti affetti sinceri, ancora di salvezza per le prossime sfide da affrontare. Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Bilancia

Oggi evita di complicarti la vita con il partner, renditi conto che se la persona davanti a te è quella giusta, è inutile cercare il pelo nell’uovo. Nei prossimi giorni ci sarà maggiore serenità nelle relazioni interpersonali. Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Scorpione

Le cose irrisolte nel rapporto amoroso sono pronte a tornare attuali nel week end: evitate di trascinarvi e siate sinceri, mettete tutto sul piatto. Anche a casa, nei rapporti famigliari siete giunti ormai ad un punto oltre il quale bisogna esser chiari. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 3 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Sagittario

Marte fa il suo ingresso nel segno e vi dona forza ed emozioni, dandovi la carica. Infatti, anche se nella maggior parte dei casi sei il motore di un gruppo, in questa fase sei tu ad aver bisogno di una spinta. Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Capricorno

C’è davvero un mucchio di pensieri nella testa, questo perché i tuoi obiettivi sono messi in dubbio da persone poco affidabili. Chiaramente sul lato professionale ci sono incertezze e dovrai mostrare un coraggio supplementare. Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Acquario Il prossimo fine settimana dovrà servire a sciogliere qualche nodo nel rapporto sentimentale. Con qualche problemino a casa, ricordate che in quest’anno ci sarà da operare delle scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: Pesci

Cautela con le discussioni che si apriranno con soggetti legati a cose sospese, come ad esempio divorzi o questioni legali. Giove finalmente termina la sua opposizione, quindi con un po’ di pazienza le cose si risolveranno.

