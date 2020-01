Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 gennaio 2020. La giornata segno per segno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di oggi.

Paolo Fox, oroscopo 2 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Ariete

Non vi dovete basare sullo stato d’animo momentaneo, perché altrimenti sareste preda della confusione. Dovete avere ben fisso davanti l’oroscopo di quest’anno che per l’inverno ha un ottimo indirizzo. Un po rallentati gli affari e gli acquisti Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Toro

Come detto tante volte, l’anno nuovo sarà quello dei cambiamenti e delle trasformazioni. I giovani possono tentare esperienze in Stati stranieri, mentre i più grandi si impegneranno a crearsi punti stabili nella vita. Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Gemelli

Anche se avete qualche grattacapo potete essere ottimisti. Siate curiosi e vogliosi di esprimervi, e se vi piace qualcuno, fateglielo capire entro il week end. Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Cancro

Tutto quello che fate per costruire una certa serenità viene messo a dura prova da qualche avversario che invece vuole creare problemi. Al momento, però, soluzioni definitive non ne esistono, anche sul lato sentimentale. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 2 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Leone

Pazienza ce n’è poca e vorresti disfare presto tutto ciò che non va. Per te spesso è bianco o nero, e in particolare sul lavoro sarai chiamato a prendere delle decisioni, anche perché al massimo in primavera qualcosa potrebbe andare storto. Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Vergine

Intensità ed energia in questi primi giorni dell’anno, questo fino a domenica con l’apice delle possibilità. Nell’aria c’è profumo di rivincita o di gratificazioni. In generale, i giovani possono guardare a quest’anno come quello fortunato per gli studi. Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Bilancia

Considerando che il nuovo anno inizia in modo positivo ma non a linee definite, è importante per voi attorniarvi di persone amorevoli e comprensive, è Venere a ricordare questa necessità. Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Scorpione

Oggi e domani sono giorni entusiasmanti, nonostante le energie che bisognerà spendere. Infatti Marte smette la sua opposizione domani, migliorando le cose anche se sul piano professionale non finiscono del tutto i dissapori. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 2 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Sagittario

La serenità di questi giorni è dovuta all’influsso lunare, in attesa dell’arrivo di Marte. Siete propositivi senza barriere, e anche il rapporto amoroso riserva delle sorprese molto interessanti. Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Capricorno

Questi sono i giorni della settimana che presentano maggiori problemi, con un po’ di nervosismo a causa della Luna. Va detto però che nelle eventuali dispute siete voi il più delle volte a uscirne vincitori. Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Acquario Finisce l’opposizione di Marte domani e quindi avrete più libertà di agire come meglio credete. Sarà un anno sorprendente per molti di voi, perché a differenza del vostro spirito, capiterà spesso di voler mettere radici, famiglia o sposarsi.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: Pesci

Potete mostrare fiducia nel domani anche se sul lato sentimentale, chi è in coppia potrebbe continuare ad avere qualche scossone. Probabilmente la questione è legata agli impegni lavorativi, che danno tanti pensieri togliendo tempo ad altro.

