Oroscopo 2 gennaio 2020: le previsioni di oggi

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 2 gennaio 2020, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 2 gennaio 2020? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 2 gennaio: Ariete

Sei felice di poter fare le cose che una volta non potevi fare. L’elenco include nuovi elementi e quelli che risalgono a molto tempo fa. Non dimenticare mai che c’è stato un tempo in cui non riuscivi nemmeno a sollevare la testa.

Oroscopo 2 gennaio: Toro

Se riesci a farti trovare in mezzo alla folla, sarà un cambiamento di prospettiva utile e salutare per te. Ti piacerà vedere quanti fanno esattamente come te e probabilmente anche sentire e pensare in modo simile. Parlare con nuove persone sarà utile.

Oroscopo 2 gennaio: Gemelli

Non preoccuparti se ti ritrovi fuori dal tuo guscio. Il fatto è che ci sono molte persone che sanno di cosa stanno parlando, ma molte meno persone sanno quando è più saggio non parlare affatto.

Oroscopo 2 gennaio: Cancro

Certo, ci sono giorni in cui i tuoi bisogni sono impellenti. Ma per la maggior parte, la vita suona la propria musica. Hai poco controllo su quale canzone verrà dopo e molto controllo su come ballerai.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 2 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 2 gennaio: Leone

La risposta è “no” al 100% delle domande che non vengono mai poste. Le domande sono come chiavi per te oggi e richiederanno una finezza simile, quindi non aver paura di dare le risposte.

Oroscopo 2 gennaio: Vergine

A volte il modo giusto di vincere è giocare più duro e più intelligente, a volte il modo di vincere non è affatto giocare. Fai un passo indietro per la grande strategia, quella che va oltre questo gioco.

Oroscopo 2 gennaio: Bilancia

Questi sono tempi difficili, con opinioni divise che sono la norma anche nel tuo circolo di affetti. Fortunatamente, la tua diplomazia ti consente di fare il punto senza farti un nemico.

Oroscopo 2 gennaio: Scorpione

I tuoi sogni possono essere le tue ali, ma solo se li porti nel mondo reale e coinvolgi altre persone. Altrimenti, i tuoi sogni sono più simili a un visore per realtà virtuale che ti tiene isolato in quella che alla fine è un’esperienza solitaria.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 2 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 2 gennaio: Sagittario

C’è qualcosa di buono in ogni giorno, ma più cose buone accadono oggi. Ti consigliamo di tenere traccia di questo; prenditi del tempo per scriverne o scattare una foto che puoi guardare più tardi per crogiolarti nel sole emotivo.

Oroscopo 2 gennaio: Capricorno

Il tuo cuore è calmo e la tua creatività è illuminata. Non è un caso che queste cose accadano simultaneamente. Essere creativi è uno stato così essenziale per il tuo benessere che dovresti approfittarne il più spesso possibile.

Oroscopo 2 gennaio: Acquario

Hai bisogno di molto meno di una volta e ti piace provare a mettere a proprio agio gli altri, in modo che nemmeno loro abbiano molto altro da chiedere.

Oroscopo 2 gennaio: Pesci

Non ti sogneresti di guardare un’altra persona che lotta mentre sai bene che potresti fare qualcosa al riguardo. E perché non dovresti aspettarti lo stesso? Forse è il momento di richiedere la presenza degli altri.

Aggiornamento ore 12.30