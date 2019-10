Oroscopo domani Paolo Fox, 19 ottobre 2019. Le previsioni dell’astrologo

Amore, incontri, relazioni e emozioni importanti in questo weekend. Sono baciati dalla fortuna coloro che vogliono sviluppare progetti per il futuro. Una situazione di lavoro non offre risultati che vorresti: ma non disperare, da Dicembre bisogna tornare all’azione e magari anche chiudere cio’ che non va. Queste due giornate portano una grande voglia di amare. Un problema potrebbe nascere solo se stai con una persona e nei desideri un’altra, addirittura potrebbe esserci un ripescaggio nel passato per i pigri che non vogliono affrontare nuove relazioni. In ogni caso queste 48 ore possono essere davvero emozionanti.