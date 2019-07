Oroscopo mercoledì 24 luglio 2019: le previsioni del giorno

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 24 luglio 2019, segno per segno. Le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera di martedì 23 luglio 2019. In questo articolo un aggiornamento sulle previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo mercoledì 24 luglio 2019: le previsioni segno per segno

Oroscopo 24 luglio 2019: Ariete

La vita sta per diventare molto più affollata di quanto non sia stata negli ultimi tempi, ma in senso positivo. Man mano che il Sole si sposta nell’area più dinamica del tuo grafico, le idee creative diventeranno spesse e veloci e presto lavorerai su qualcosa di grande e redditizio.

Oroscopo 24 luglio 2019: Toro

Una controversia può essere risolta abbastanza facilmente oggi, ma spetta a te fare la prima mossa e riunire tutti in modo da poter concludere un accordo. Sforzati di vedere ogni punto di vista e non pensare che gli altri siano stupidi solo perché non sono d’accordo con te.

Oroscopo 24 luglio 2019: Gemelli

Spetterà a te interpretare il pacificatore nelle prossime 24 ore mentre amici e familiari prendono opinioni molto diverse su ciò che deve essere fatto. Tuttavia, se i tuoi migliori tentativi di mediare falliscono, ritira i tuoi servizi e lasciali andare avanti.

Oroscopo 24 luglio 2019: Cancro

Non hai più il tempo o la pazienza per giocare a giochi sciocchi. Dato che il Sole esce dal tuo segno oggi non devi perdere un secondo con le persone che portano in giro troppo bagaglio emotivo. O crescono o vai avanti.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 24 luglio 2019: Leone

Ciò che gli altri pensano, dicono o fanno non ha più alcuna importanza – poiché il Sole inizia oggi il suo viaggio annuale attraverso il segno della tua nascita, le uniche opinioni che contano sono quelle che dai al mondo. E, come sempre, avrai molto da dire!

Oroscopo 24 luglio 2019: Vergine

La cosa più importante ora è che fai una pausa e dai alla tua mente e al tuo corpo il tempo di riprendersi da eventi recenti. Nemmeno una Vergine può operare al limite indefinitamente, quindi sii gentile con te stesso e fai una vacanza. Te lo meriti!

Oroscopo 24 luglio 2019: Bilancia

A livello creativo questo è potenzialmente uno dei migliori giorni dell’anno per te. Sarà ancora meglio se cerchi persone che condividono i tuoi obiettivi e le tue ambizioni e uniscono le tue risorse, sia mentali che fisiche. Insieme sarai imbattibile.

Oroscopo 24 luglio 2019: Scorpione

Mentre il Sole si sposta nell’area di carriera della tua carta oggi devi sforzarti di essere un po ‘più ambizioso. Qualcuno di importante ha attirato la tua attenzione su di te e se a loro piace quello che vedono questo potrebbe essere l’inizio di una fase di grande successo.

Aggiornamento ore 12.00

Oroscopo 24 luglio 2019: Sagittario

Se hai bisogno di ispirazione, ciò che accade oggi renderà di nuovo la vita interessante. Tuttavia, se vuoi che rimanga interessante, dovrai adattare il modo in cui scegli di guardare il mondo. Non dimenticare mai che è la tua mente che crea la tua realtà.

Oroscopo 24 luglio 2019: Capricorno

Quanto sei serio in una relazione? Quella domanda ti assillerà oggi ed è ovvio che ad un certo punto dovrai scegliere se andare avanti o andartene una volta per tutte. Solo tu puoi decidere.

Oroscopo 24 luglio 2019: Acquario

Le prossime settimane riguarderanno principalmente le relazioni e, soprattutto, il modo in cui scegli di gestirle. Promettiti che qualunque cosa accada non lascerai che le tue emozioni dettino le tue risposte. Ascolta il tuo cuore ma usa la testa.

Oroscopo 24 luglio 2019: Pesci

È molto probabile che tra oggi e la fine della settimana verrai preso di mira da qualcuno che non è d’accordo con le tue opinioni, ed è essenziale che tu difenda te stesso e ciò in cui credi. Se non lo fai, allora chi lo farà?

Aggiornamento ore 14.00