Oroscopo oggi 12 aprile 2020: le stelle di Pasqua

Oggi è Pasqua, tantissimi auguri a tutti voi lettori del nostro oroscopo. Anche per questa giornata di festa è importante tenere conto delle influenze planetarie, e allora andiamo a leggere l’oroscopo di oggi.



Nell’articolo tutte le previsioni di oggi, 12 aprile 2020, che potete confrontare con gli altri oroscopi del giorno.

Oroscopo 12 aprile: Ariete

Qualunque siano le sfide che affronterai questo fine settimana, dovrai affrontarle con facilità. La tua fiducia è così alta al momento che credi onestamente di non poter essere sconfitto, in nessun caso. Potrebbe andare troppo lontano ma sarà sicuramente difficile da battere.

Oroscopo 12 aprile: Toro

Potresti avere un programma serrato ma puoi comunque trovare il tempo per le persone che dipendono da te per il supporto. Come sempre, quello che fai per gli altri adesso lo faranno per te ad un certo punto in futuro, anche se, naturalmente, questa non è la tua motivazione.

Oroscopo 12 aprile: Gemelli

Sarebbe un buon momento per esprimere il tuo punto di vista e cercare di convincere le persone con cui vivi e lavori che sai di cosa stai parlando. Sei sempre stato bravo con le parole e questo fine settimana sarai imbattibile.

Oroscopo 12 aprile: Cancro

Sembrerebbe che qualcuno a cui pensi come amico sia in realtà geloso del tuo recente successo e possa dire e fare cose per farti sembrare cattivo. Mantieni il tuo ingegno nei tuoi confronti e assicurati di controllare il flusso di informazioni.

Oroscopo 12 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 aprile: Leone

Se sei consapevole dei tuoi punti di forza e di debolezza, non finirai per sbagliare questo fine settimana, ma se credi di poter fare cose per cui chiaramente non sei adatto, allora potresti fare un po ‘di pulizia da fare in seguito.

Oroscopo 12 aprile: Vergine

Dato che Mercurio, il tuo pianeta dominante, si sposta in una delle aree più sensibili questo fine settimana, non devi dare troppo per scontato, specialmente per quanto riguarda il denaro e le questioni commerciali. Chiedi sempre la consulenza di un esperto.

Oroscopo 12 aprile: Bilancia

Se ti ritrovi coinvolto in una disputa di questo tipo questo fine settimana, assicurati di attenersi ai fatti e, se non conosci i fatti, non provare a bluffare perché verrai scoperto. Meglio ancora, non lasciarti coinvolgere nelle controversie.

Oroscopo 12 aprile: Scorpione

Semplifica le cose nelle prossime 48 ore. La tua mente crea la tua realtà e se ti permetti di credere che la vita sarà difficile, allora quella credenza potrebbe costituire una catena di eventi inconsci che la rendono una profezia che si autoavvera.

Oroscopo 12 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 aprile: Sagittario

Se mantieni il tuo ingegno su di te questo fine settimana, c’è poco prezioso che non sarai in grado di fare. L’unico pericolo è che potresti essere così sicuro di te che commetti diversi piccoli e sciocchi errori, che potrebbero sommare a un enorme fallimento.

Oroscopo 12 aprile: Capricorno

Se affronti i problemi uno alla volta questo fine settimana, non saranno affatto problemi. Ma se provi ad affrontarli tutti in una volta sola, la vita potrebbe diventare molto confusa molto rapidamente, quindi fai attenzione! Vacci piano e non hai nulla da dimostrare.

Oroscopo 12 aprile: Acquario

Non devi giustificare le tue opinioni a nessuno, non ora, mai e se qualcuno cerca di interrogarti su ciò che credi, devi dirgli semplicemente e in modo conciso di non interferire nei tuoi affari.

Oroscopo 12 aprile: Pesci

Non ci sono limiti a ciò che puoi immaginare, ma ci sono limiti a quante di queste immaginazioni possono essere trasformate in realtà. Sogna quanto ti piace questo fine settimana, ma fai attenzione a non iniziare a sognare la tua vita.

