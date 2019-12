Oroscopo oggi 28 dicembre 2019: la giornata segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 28 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 28 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 28 dicembre: Ariete

Non tutti vanno alla tua velocità ma non puoi farci nulla. Puoi fare da sprone per migliorare il lavoro, ma non puoi pretendere dagli altri i tuoi ritmi.

Oroscopo 28 dicembre: Toro

State tranquilli anche se questo cielo non promette niente di buono. Paradossalmente, se sarete sereni potreste anche avere piacevoli sorprese.

Oroscopo 28 dicembre: Gemelli

Togliete quel muso e cercate di prendervi più alla leggera, vi state preoccupando per questioni che non sono realmente così gravi.

Oroscopo 28 dicembre: Cancro

Hai davanti una scelta complessa che riguarda un rapporto, per cui devi cercare di avere il giusto spirito quando dovrai prenderla.

Oroscopo 28 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 dicembre: Leone

Vuoi sempre essere determinante e non ti va di stare a sentire chi ti dice di darti una calmata. Per te o è bianco o è nero.

Oroscopo 28 novembre: Vergine

Adesso hai delle cose da affrontare: Sole e Giove in collegamento ti daranno la forza di sentirti invincibile, questo sarà una marcia in più.

Oroscopo 28 novembre: Bilancia

Qualcuno sembra proprio godere nel farti del male, ma non devi farti abbattere da questo. Non ti curar di loro ma guarda e passa.

Oroscopo 28 novembre: Scorpione

Tanti si aspettano troppo da te ma devi far sapere loro che non sei tenuto ad accontentarli. Il futuro è roseo grazie a Giove.

Oroscopo 28 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 dicembre: Sagittario

Sarà un finale di anno con i fiocchi, con questa unione fra Sole e Giove, ma tu devi dare il massimo che hai in te.

Oroscopo 28 dicembre: Capricorno

Sicuro di ricevere quanto dai? Potresti dover aspettare ancora un po’ prima di vederti ricompensato, ma quel giorno arriverà.

Oroscopo 28 dicembre: Acquario

Stai sempre ad ascoltare le versioni di tutti che a un certo punto non sai più cosa pensare. Isolati per avere una tua idea.

Oroscopo 28 dicembre: Pesci

Ascolta il tuo cuore prima di agire, non farti influenzare da chi ti dice di fare questo o quello. Credi solo in ciò che tocchi con mano.