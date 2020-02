Oroscopo oggi Branko 5 febbraio 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo 5 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 febbraio Branko: Leone

Questo è l’ultimo giorno dell’opposizione del Sole mentre l’influsso lunare si fa sentire con nuove energie nella gestione delle diatribe con i parenti. Venere in Ariete aiuta le situazioni amorose.

Oroscopo 5 febbraio Branko: Vergine

Mercurio sta causando difficoltà di umore e concentrazione in questa situazione. La tua testa tra le nuvole ti fa sembrare disattento e romantico. La creatività è al suo meglio e ti porta in prima linea nell’ambiente artistico.

Oroscopo 5 febbraio Branko: Bilancia

L’opposizione di Venere aumenta la tensione nella coppia e crea disaccordi con i colleghi: alcune interruzioni dovrebbero essere messe in preventivo. La luna e il sole ti sostengono e ti danno il coraggio di affrontare nuove sfide.

Oroscopo 5 febbraio Branko: Scorpione

Finché il sole è lì i rapporti con gli altri non saranno vani. I capricci del partner ti fanno sentire insoddisfatto, va male a parte Venere che risolve un po’ le cose. Nuovo entusiasmo grazie a Marte.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 5 febbraio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 febbraio Branko: Sagittario

Lo scorrere del mese ti renderà felice e popolare con vecchi e nuovi amici. Fai attenzione, tuttavia, non fare affidamento sulle apparenze, non investire e non andare troppo in là.

Oroscopo 5 febbraio Branko: Capricorno

Marte è ormai nel segno, e questo è il tuo momento e dovresti sfruttarlo al massimo per rafforzare o migliorare la tua posizione. In questi giorni il Capricorno ha una marcia in più grazie all’intuizione infinita.

Oroscopo 5 febbraio Branko: Acquario

Ora è il momento giusto per prendere decisioni. Il passaggio di Venere ti mette esattamente al centro della scena, sarà un’emozione vibrante ma non puoi sottrarti.

Oroscopo 5 febbraio Branko: Pesci

Questa settimana Mercurio si unisce a Nettuno e crea trambusto. Giove rende i nuovi incontri magnetici e di successo. La luna ti costringe a sognare: tieni i piedi per terra.

Questo era il quadro dell’oroscopo di oggi di Branko, e per questo giorno potete anche verificare cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. Di quest’ultimo, potete inoltre consultare le previsioni di domani.

Aggiornamento ore 9.00