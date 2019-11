Oroscopo oggi Paolo Fox, 12 novembre 2019. Previsioni del giorno

Ecco rinnovato l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox in questo caso per oggi, 12 novembre 2019. Si ricorda, come già fatto in questo apposito spazio, che tutti i pronostici per ogni segno zodiacale sono tratti dall’app Astri di Paolo Fox.

Questi, invece i pronostici del giorno 11 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 12 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Ariete

Secondo l’astrologo i nati sotto il segno dell’Ariete hanno tanto da fare ma non sarà facile ottenere pieni risultati. Potrebbe capitare, secondo Fox, di finire per perdere le staffe con chi fa sprecare minuti preziosi. Occhio però al rovescio della medaglia: oggi l’Ariete sarà prezioso in amicizia e amore. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Toro

Il segno del Toro vivrà secondo le previsioni una giornata di grande amore in cui però dovrà dimostrare i propri sentimenti. Per le stelle, sono quelli del Toro che rincorrono gli affetti, quest’oggi. Sul fronte professionale e lavorativo, tanto impegno, e quindi poco spazio alla apatia. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Gemelli

Paolo Fox suggerisce che oggi per i Gemelli c’è la chance di ottenere ampi vantaggi. Non solo oggi, grazie alla Luna nel segno sarà un buon periodo. E c’è aria d’amore e di relax all’orizzonte. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Cancro

Per il Cancro le previsioni sono chiaroscure, con buoni indizi per il weekend. Sembra avvicinarsi un buon momento per ricucire alcune relazioni, ma anche col rischio di farsi trasportare troppo dai sentimenti. Aggiornamento ore 5.00

Paolo Fox, oroscopo 12 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Leone

Un 12 novembre complicato. E’ possibile andare incontro a dei dissidi e dissapori e a doverli risolvere, anche se l’alternativa è evitare i guai e far decantare le cose. Bisogna tener duro a Novembre perchè sembrano esserci buoni risvolti per Dicembre. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Vergine

Oroscopo controverso, perchè se sul lavoro va alla grande, meno in ambito sentimentale. Secondo l’astrologo, qualcuno o qualcosa potrebbe mettere in dubbio i sentimenti, ma pare che in gioco entri anche una cerca cocciutaggine, per certi versi. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Bilancia

Per Fox è tempo di una sterzata. Secondo le stelle i bilancia devono confrontarsi con i propri sentimenti più profondi. C’è anche la chance di incontrare persone davvero uniche, forse quelle della vita. E non è finita. Arrivano buone nuove dalle stelle pure in ambito professionale. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Scorpione

Poveri nati sotto lo scorpione, perchè oggi potrebbe non essere una giornata sì a causa della Luna che secondo l’astrologo aumenta la irritabilità e la permalosità. Non vanno prese, almeno non oggi, decisioni di impeto, e non vanno iniziate guerre con persone che peraltro dimorano nei vostri sentimenti. Aggiornamento ore 8.10

Paolo Fox, oroscopo 12 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Sagittario

Al contrario, le stelle sono a voi favorevoli. Secondo l’astrologo sul fronte professionale ci possono essere significative risposte. Il solo grande consiglio da seguire è quello di essere un pò più adattabile. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Capricorno

Anche qui la Luna influenza, ma in questo caso è positiva perchè rende più netti e sicuri i concetti, le idee. Non solo sul fronte lavorativo ma specialmente in quello emotivo: magari, specie con le amicizie, è l’occasione di ricucire vecchi strappi. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Acquario Per Paolo Fox è una giornata di successo in amore. Ma anche di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Pesci

Un giorno di tenerezza per i Pesci. Riscontri positivi, indicazioni ottimali e una maggiore vicinanza alle persone del cuore.

Oltre alle previsioni di Paolo Fox, è possibile consultare anche l’oroscopo di Branko e le previsioni di Italia Sera.

Aggiornamento ore 9.30