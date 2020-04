Oroscopo Paolo Fox domani, 15 aprile 2020: i pronostici in anteprima

Sorprendentemente un obbligo si trasforma in un’esperienza educativa. Ti insegna a lavorare con le persone piuttosto che imporre il tuo modo di fare cose su di loro.

Oroscopo Paolo Fox 15 aprile: Toro

Ogni conversazione solleva più domande e questo ti rende nervoso. Non esserlo. Fa tutto parte del processo creativo.

Oroscopo Paolo Fox 15 aprile: Gemelli



Le persone sono entusiaste di vedere un progetto in corso. Vuoi ancora armeggiare, ma non farlo. Non vuoi deragliare ciò che è in movimento.

Oroscopo Paolo Fox, 15 aprile: Cancro

Devi trovare un’altra risposta oltre a “no”, perché sembri un disco rotto. Trova qualcosa da supportare o le persone ti eviteranno.