Oroscopo Branko domani, 15 aprile 2020: anteprima del giorno

Oroscopo 15 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 aprile Branko: Leone

Desiderate ardentemente una sortita. Le sfide finanziarie ti mettono al limite, così come i messaggi folli e meravigliosi ti spingono a vedere ed essere visti.

Oroscopo 15 aprile Branko: Vergine

Dopo lo sconvolgimento arriva l’ingegnosità, la scoperta, forse il genio? Sesso e denaro sono coinvolti. Il cielo non ti perdonerà mai per non aver colto l’attimo.

Oroscopo 15 aprile Branko: Bilancia

Farai meglio a credere che il tuo destino cambierà. Rompi quella tradizione e scoprirai uno zapping astrale di ispirazione, ambizione ed energia.

Oroscopo 15 aprile Branko: ScorpioneI pianeti energetici migliorano la tua intuizione naturale. Non solo eviti potenziali problemi ma ti concedi un po ‘di fantasia i tuoi passi. Tieniti forte, questa è la tua settimana per vincere il rotolo di uova.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 aprile Branko: Sagittario

Hai un sacco di esperienze nel carrello. Il cielo è colpito dal tuo stile. Va benissimo, certo, ma fai tutto con cautela. Sai cosa dicono di te.

Oroscopo 15 aprile Branko: Capricorno

Quando inizia il buon karma? Quando si ottiene il credito dovuto? Sei così pronto per avanzare, raccogliere, e costruire. Controlla in tasca per una mappa del tragitto.

Oroscopo 15 aprile Branko: Acquario

Gli impegni lampeggiano nella tua casa. Parliamo di pulizie di primavera! Impegnato come sei, l’astuto Mercurio ricorda che dove e come vivi rilascia una dichiarazione su di te. La tua casa è un punto morto.

Oroscopo 15 aprile Branko: Pesci

Dormi con una piccola novità sotto il cuscino. Mentre le lancette dell’orologio si spostano, vai alla finestra ed esprimi un desiderio.

Rimarrai sorpreso da cosa succederà dopo.

Questi i pronostici di domani di Branko, e per un’altra voce del campo vi segnaliamo le previsioni di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00