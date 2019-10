Oroscopo Paolo Fox domani, 16 ottobre 2019: i consigli della giornata

Torna l’oroscopo di Paolo Fox per il giorno 16 ottobre 2019. Tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece i pronostici del 15 ottobre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2019: Ariete

A Novembre torna Venere e migliorano i sentimenti. In questi giorni ci sono meno disattenzioni, anche chi ha vissuto una crisi puo’ cercare di ritrovare un po’ di stabilita’. Questa parte centrale della settimana e’ utile per pensare al lavoro in una maniera piu’ serena.

Sul piano lavorativo le nubi si diradano. Sono molti coloro che hanno notato che dagli inizi della settimana qualcosa non quadra, che magari ci sono anche troppe cose da fare. Il successo non manca, intendiamoci, semmai e’ la stanchezza a progredire. Nel 2020 avremo un grande cielo che aiuterà anche i liberi professionisti a fare molte cose in piu’.

Le situazioni nate dal passato possono essere ora riviste. Mercurio e Venere sono favorevoli, dunque l’amore e’ importante. Questo potrebbe essere il mese per chi ha una società, un’attività imprenditoriale, per rivedere alcune scelte del passato, rimettersi in gioco. Saturno e’ dissonante: anche se hai avuto successo te lo sei davvero dovuto guadagnare! C’e’ sempre da discutere.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2019: Leone

Sei troppo critico in amore e sul lavoro, nei confronti di tutti. Desideri che gli altri dimostrino quanto siano bravi e solidali nei tuoi confronti; naturalmente questo atteggiamento in amore puo’ pesare: questi giorni sono sottoposti a discreto stress.

Prima del calo fisico devi sfruttare questa giornata. Sono delle giornate in cui tu devi portare avanti un progetto. Se hai una buona idea sviluppala: ottimo oroscopo per chi deve affrontare un esame, persino per i ragazzi che vogliono iniziare un progetto di lavoro, o magari cambiare indirizzo di studi. In amore puoi vincere una sfida.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2019: Bilancia