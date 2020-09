Oroscopo Paolo Fox domani, 20 settembre 2020: le previsioni in anteprima

Una persona cara è aperta ai suggerimenti purché tu parli nel qui-e-ora e dimentichi ciò che è accaduto prima. Ricomincia da capo e lo farà anche lui.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre: Vergine

Un ex sta cercando di parlare e tu non sei dell’umore giusto. La cosa buona dello spazio di testa in cui ti trovi è che puoi spazzolarlo via senza pensarci due volte.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre: Bilancia