Oroscopo Paolo Fox domani, 5 marzo 2021: le previsioni in anteprima

Non sei entusiasta di firmare per un progetto ad alta intensità di manodopera con rendimenti limitati, ma questo potrebbe andare da qualche parte e non lo saprai mai se non ci provi.

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo: Gemelli

Sai di essere stato condotto lungo il sentiero del giardino, ma ti stai anche divertendo troppo a essere sedotto per preoccuparti davvero. Oroscopo Paolo Fox, 5 marzo: Cancro