Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 aprile 2022: le previsioni del giorno

Paolo Fox, oroscopo 11 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Ariete

L’unico modo per scoprire se una relazione funzionerà è darle una possibilità. L’amore è come la lotteria. Devi esserci dentro per vincere.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Toro

Sei nella posizione scomoda di rivolgerti a persone che non ti piacciono per chiedere aiuto. Ma non preoccuparti.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Gemelli

Migliora le buone maniere perché stai socializzando con le persone con cui sei stato fuori. È ora di baciare l’aria e truccarsi.

Oroscopo Paolo Fox, 11 aprile: Cancro

Otterrai ciò che desideri e questo creerà molto scalpore. Sii gentile con tutti, inclusi i critici, e le persone si supereranno da sole.

Paolo Fox, oroscopo 11 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Leone

Le circostanze ti riportano in contatto con qualcuno che significava molto. Forse questa persona lo fa ancora. Non c’è tempo come il presente per scoprirlo.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Vergine

Potresti guidare qualcuno senza volerlo. Sai com’è e non vuoi incoraggiare false speranze.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Bilancia

Alcuni amici cercheranno di dissuaderti da una decisione mentre altri, parlando per esperienza, ti prepareranno per cosa aspettarti. Questi sono gli amici che vuoi ascoltare.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Scorpione

Ricevi una spinta inaspettata. Non è così lampante come sembra ma riaccende la fede e la fiducia.

Paolo Fox, oroscopo 11 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Sagittario

Qualcosa a portata di mano scompare improvvisamente. Ma lascia passare alcuni giorni prima di farti prendere dal panico. Potrebbe rimaterializzarsi dal nulla.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Capricorno

Abituato a metterti alla prova, non sempre sai quando stai per andare troppo lontano. Rilassati.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Acquario

Un’opportunità d’oro ti arriva in grembo. Allora perché nessuno si è lanciato prima? Deve aver sempre avuto il tuo nome sopra.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Pesci

Attenzione ai triangoli, siano essi amorosi o professionali. Dire di sì a entrambe le parti è bello in questo momento, ma in seguito ti costerà caro.

