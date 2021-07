Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 luglio 2021: le previsioni del giorno

Smettila di preoccuparti per i soldi che hai speso. Inoltre – è andato per una buona causa. Guarda al futuro. Non è così scarso come temi.

Oroscopo Paolo Fox 11 luglio: Acquario

Non c’è niente di sbagliato nel fare marcia indietro, specialmente quando porta a progressi futuri. I percorsi della vita raramente si muovono in linea retta.