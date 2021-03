Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 marzo 2021: le previsioni del giorno

Buona domenica, cari amici, dopo le ultime previsioni ci interessiamo dei pronostici di Paolo Fox di oggi, 14 marzo 2021.

Ecco le previsioni di Paolo Fox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri. In aggiunta i pronostici del mese e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 14 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Ariete

Presto avrai l’opportunità di fare pace con gli avversari. Hai lavorato a scopi incrociati per troppo tempo. Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Toro Hai catturato l’attenzione di un superiore. Ma afferrare non è come afferrare. Dovrai lavorare sodo per mantenere il suo interesse. Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Gemelli Stai sostituendo una soluzione rapida con un’altra? È possibile. Prenditi del tempo per studiare gli elementi in gioco. Oroscopo Paolo Fox, 14 marzo: Cancro Sei sulla strada della ripresa finanziaria grazie a una fusione o a un’acquisizione tempestiva. Questa tendenza continua fino a metà aprile. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 14 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Leone



Il cielo ti dà il tocco di Mida. Tutto ciò in cui sei coinvolto si trasformerà in oro. Ma sii misurato o potresti finire a mani vuote. Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Vergine

Non essere troppo veloce per criticare le folli nozioni di un amico. Il fatto che siano così “là fuori” è il motivo per cui sono utili per ampliare i tuoi orizzonti.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Bilancia Avevi paura di doverti accontentare del minore dei due mali. Per fortuna il cielo di oggi lo cambia con il maggiore dei due beni. Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Scorpione

Un ammiratore mostra interesse, ma sei infastidito perché non è chi vuoi. Ripensalo. Che male c’è nell’essere la pupilla degli occhi di qualcuno per ora? Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 14 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Sagittario

Diviso tra due punti di vista molto diversi, è difficile sapere quale strada seguire. Abbraccia lo spirito della sperimentazione e prova un po’ questo e quello.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Capricorno

Una materia contestata giunge a una felice conclusione. Questa è una buona notizia, ma potrebbe volerci un po’ prima che i tuoi cari prendano piede. Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Acquario

Stai entrando in un periodo in cui le persone faranno domande scomode. Ma lo stanno facendo per arrivare alla verità. Puoi fidarti di loro con la tua versione degli eventi.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: Pesci

Le cose diventeranno più tese emotivamente prima che si calmino. Cosa c’è di nuovo? In realtà questa tempesta ti atterra in acque placide.

Queste le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, osservate inoltre le previsioni di Branko.

Aggiornamento ore 8.00