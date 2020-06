Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 giugno 2020: previsioni di questa giornata

Il rimborso di un prestito non pone molte difficoltà, poiché guadagni bene. Un lavoro eccezionale sul fronte professionale può farti schierare per un premio o un riconoscimento.

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno: Acquario

Puoi spendere una bella somma per una fantasia passeggera, ma avrai quel tipo di denaro. È probabile che tu abbia un’idea di promuoverti sul piano professionale e trarne vantaggio.

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno 2020: Pesci

Puoi essere al timone in una funzione familiare. Questa è una buona giornata per entrare in contatto con persone che non vedi da molto tempo.

