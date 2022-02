Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 febbraio 2022: le previsioni del giorno

Buongiorno a tutti, dopo le ultime previsioni possiamo occuparci dei pronostici di Paolo Fox di oggi, 28 febbraio 2022.

Paolo Fox, oroscopo 28 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Ariete

Non aspettarti molto dare e avere oggi. Le riserve di buona volontà delle persone sono ai minimi storici. Più fai per te stesso, meglio è.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Toro

Difficile parlare con qualcuno che litiga con tutto ciò che dici. Prova invece ad essere d’accordo con lui. Il dialogo cambia quando non c’è niente da contraddire.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Gemelli

Non sei il miglior giudice di ciò che puoi fare, motivo per cui questo cielo è una buona cosa. Affrontare le sfide dimostrerà che sei più capace di quanto pensi.

Oroscopo Paolo Fox, 28 febbraio: Cancro

Non puoi permetterti di dire di no all’opportunità, ma non sei nemmeno pronto a dire di sì. Spetta all’altra parte convincerti.

Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 28 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Leone

La generosità dello spirito fa più punti rispetto alla trattenuta ora.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Vergine

L’illusione può essere altrettanto grave del cinismo a modo suo. Non hai bisogno di occhiali o paraocchi rosa, solo due occhi.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Bilancia

Il cielo fa rabbrividire il tuo budget. Ma questo perché stai guardando ai costi e non alla tua capacità di raccogliere fondi. Puoi farlo.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Scorpione

Ci sono momenti in cui vale la pena mantenere la propria posizione, ma questo non è uno di questi. Mostra un po’ di flessibilità e le persone mostreranno un po’ di cooperazione.

Paolo Fox, oroscopo 28 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Sagittario

Solo perché ti sei svegliato con una bassa opinione di te stesso non rende la giornata un fallimento. Guida con il tuo miglior piede in avanti e nessuno indovinerà mai la differenza.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Capricorno

In questo momento la tua sicurezza finanziaria si basa sulle grazie di qualcun altro. Vuoi davvero scuotere la barca? Sii prudente e siediti.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Acquario

L’energia pesante ti fa sentire come se dovessi metterti alla prova con un capo o un cliente. In realtà è il contrario. Ma non dirlo ad alta voce.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Pesci

Va bene sentirsi insicuri. Succede al meglio di noi. Indossa il tuo miglior comportamento e lascia che un sorriso sia la tua faccia da poker.

Aggiornamento ore 8.00