Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 agosto 2020: i pronostici del sabato

Molto apprezzamento è in serbo per te sul fronte professionale. Non si può escludere un regalo sotto forma di denaro da un parente. È probabile che la tua tensione mentale finisca presto. Riesci a mettere a suo agio la mente agitata di un membro della famiglia con le tue parole rassicuranti.

Il successo è predetto per coloro che viaggiano fuori città o all’estero per un viaggio d’affari. Alcuni di voi potrebbero presto avere un appartamento. La giornata sembra favorevole alle attività accademiche.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto: Gemelli

Il morale alto ti manterrà di umore esuberante. Il miglioramento in una relazione che si era inasprita in passato è indicato attraverso la tua iniziativa.

Oroscopo Paolo Fox, 29 agosto: Cancro

Il denaro non sarà un problema per te, poiché grandi investimenti invitano. I giovani stagisti possono ottenere un’eccellente esperienza di apprendimento. Una dieta equilibrata e allenamenti regolari ti manterranno in forma e in movimento.

Aggiornamento ore 6.00