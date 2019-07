Oroscopo venerdì 19 luglio 2019: le previsioni per ogni segno zodiacale

Ecco l’oroscopo per la giornata di venerdì 19 luglio 2019, segno per segno. Le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera di giovedì 18 luglio 2019. In questo articolo un aggiornamento sulle previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo venerdì 19 luglio 2019: cosa prevedono le stelle

Oroscopo 19 luglio 2019: Ariete

I tuoi pensieri potrebbero riguardare il tuo lavoro e la tua carriera ma non devi trascurare le cose più vicine a casa. Con Venere che si muove attraverso il settore domestico devi dedicare tempo a coloro che ami. Condividi i tuoi sogni e guardali diventare realtà insieme.

Oroscopo 19 luglio 2019: Toro

Le attività di viaggio e sociali sono al momento sotto stelle eccellenti, quindi non stare a casa a guardare la TV o perdere tempo online: è tempo di uscire nel mondo e divertirti un po ‘alla vecchia maniera. Ovunque tu vada, sarai l’attrazione numero uno.

Oroscopo 19 luglio 2019: Gemelli

Le opportunità per migliorare te stesso possono essere trovate in quasi tutte le direzioni ora, quindi alzati e inizia a far accadere le cose. Può essere così facile? Sì, è possibile, nulla è al di là delle tue capacità se lo vuoi e se ti sforzi.

Oroscopo 19 luglio 2019: Cancro

Venere nel tuo segno è un perfetto collegamento con Nettuno, il pianeta dell’immaginazione, quindi lascia vagare la mente e concediti il ​​permesso di sognare. Ciò che visualizzi ora e nei prossimi giorni potrebbe diventare la tua realtà nel prossimo futuro.

Oroscopo 19 luglio 2019: Leone

Potresti non essere felice con alcuni dei cambiamenti che stanno avvenendo nel tuo mondo al momento, ma i pianeti suggeriscono che ne trarrai vantaggio, quindi tieni un profilo basso.

Oroscopo 19 luglio 2019: Vergine

Non ti mancheranno le buone idee oggi, né ti mancherà la fiducia di farne uso, ma non devi tenerle per te. I pianeti indicano abbastanza fortemente che se sei generoso con le tue idee il guadagno sarà enorme.

Oroscopo 19 luglio 2019: Bilancia

Se la tua routine quotidiana è diventata un po ‘troppo prevedibile, ora è il momento di rinfrescarla un po’. Il collegamento di oggi tra Venere, il tuo pianeta dominante e Nettuno, ti darà alcune idee su come migliorare la qualità della tua vita, lavorativa in particolare.

Oroscopo 19 luglio 2019: Scorpione

Le cose stanno andando così bene per te ora che ti preoccupi che ti sveglierai improvvisamente e realizzi che è stato tutto un sogno. La buona notizia è che non è un sogno ma è realtà. La grande notizia è che diventerà ancora più onirica nei prossimi giorni.

Oroscopo 19 luglio 2019: Sagittario

Le questioni familiari sono oggi sotto stelle eccellenti, quindi anche se ci sono state poche parole dure di recente, puoi facilmente ricollegare le cose e andare d’accordo con le persone care. Qualcos’altro da tenere a mente: non lasciare mai che i soldi si intromettano nel romanticismo.

Oroscopo 19 luglio 2019: Capricorno

Fai qualcosa di speciale oggi, qualcosa che ricorderai per settimane, mesi, forse anche per gli anni a venire. Forse la cosa più speciale che puoi fare è lasciare che quelli che ami sappiano quanto significano per te. Non limitarti a dirlo, provalo.

Oroscopo 19 luglio 2019: Acquario

Sembra che tu stia lavorando eccezionalmente fino a tardi e va bene. Ciò che è ancora meglio è che non lavori principalmente per te stesso ma per le altre persone. Nella pienezza dei tempi la tua generosità di spirito ti tornerà in grande stile.

Oroscopo 19 luglio 2019: Pesci

Nettuno, pianeta dell’amore universale, si collega a Venere, pianeta dell’amore personale, quindi i tuoi rapporti con persone di ogni ceto sociale saranno di beneficio sia a loro che a te in modi che non puoi ancora capire.

