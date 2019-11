Osvaldo Di Dio presenta il suo ‘mi gira la testa’

“Nel video ho voluto mettere in scena la cosiddetta dipendenza da smartphone. Il protagonista trascorre tutta la serata “scrollando” il feed dei social, non accorgendosi minimamente del tempo che scorre, scandito dal “video nel video” trasmesso dal televisore che resta sempre acceso nella stanza, ma che lui praticamente non guarda neanche un momento. Riesce a trovare una via di fuga solo tramite la musica quando, sul finale, prende in braccio la chitarra, l’unica cosa in grado di fargli posare lo smartphone.”

È online il videoclip di ‘Mi gira la testa’, il primo singolo del cantautore didio, che anticipa l’album d’esordio di prossima uscita. Ricordiamo che il nuovo singolo è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download. La produzione artistica è di Osvaldo Di Dio e Paolo Iafelice. Distribuito da The Orchard.

Osvaldo Di Dio, è un chitarrista che ha accompagnato in tour alcuni dei più importanti artisti italiani come Franco Battiato ed Eros Ramazzotti, e che attualmente è in tour con Cristiano De André. E’ di origini napoletane ma vive da 20 anni a Milano. Ha conseguito la laurea al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con una tesi su Jimi Hendrix. È stato in tour con alcuni dei più importanti artisti italiani come Franco Battiato ed Eros Ramazzotti. In ambito internazionale ha collaborato con i produttori Francesco Cameli (Ed Sheeran, Adele, Queen, Duran Duran), Craig Bauer (Ed Sheeran, Justin Timberlake, Kanye West) e Chris Kimsey (The Rolling Stones, Led Zeppelin, Peter Frampton, B.B.King, Marillion, ELP). Ha partecipato al concerto PINO È, omaggio a Pino Daniele, tenutosi il 7 giugno 2018 allo stadio San Paolo di Napoli, in presenza di 60mila persone e in diretta in prima serata su Rai Uno. La collaborazione con Cristiano De André gli ha dato molte soddisfazioni, il suo arrangiamento del brano La guerra di Piero contenuto nell’album De André canta De André volume 3 è considerato un capolavoro dal pubblico e dalla critica. Attualmente è impegnato nel tour Storia di un impiegato di Cristiano De André in qualità di direttore musicale, chitarrista e arrangiatore. Ha pubblicato a nome Osvaldo Di Dio: Better Days (Odd Music, 2015), ODD Live feat. Lele Melotti (Odd Music, 2017), Tex Mex Sex (Odd Music, 2018), Guitar Stories (Odd Music, 2019).

