Palermo non iscritto in Serie B, la verità alle 10 e 30

La tensione era palpabile già nella serata di ieri, quando un gruppo di tifosi si è precipitato davanti allo stadio Renzo Barbera: striscioni, cori e volti preoccupati perché il Palermo rischiava di non iscriversi alla prossima Serie B. Timore che si è poi rivelato reale quando intorno alla mezzanotte è arrivata la notizia, che nessuno avrebbe voluto leggere, secondo la quale la società rosanero non avrebbe mandato in tempo la Pec utile all’iscrizione.

Un ritardo tutto del Palermo, che a differenza delle altre 19 squadre di B non ha mandato in tempo la documentazione alla Lega che contesta il mancato ricevimenti di tutti i documenti utili. Tra cui la fideiussione che non sarebbe arrivata entro la mezzanotte, termine di scadenza per l’iscrizione, escludendo di fatto il Palermo dal prossimo campionato cadetto.

Palermo non iscritto in Serie B, oggi la conferenza stampa

“La fideiussione è operante, come attestato da due pec. La piena operatività della garanzia fideiussoria è confermata, era stata richiesta e pagata già la scorsa settimana, se la società assicuratrice conferma che c’è un ritardo per un problema tecnico, non è colpa del Palermo. Alle 23,59 abbiamo completato tutta la procedura”. Con queste parole ieri sera Salvatore Tuttolomondo ha cercato di chiarire la situazione sfociata nel paradosso.

Il Palermo assicura di aver mandato per tempo tutta la documentazione, la Lega Serie B contesta l’invio non completo del dossier, tra cui la copia originale della fideiussione che sarebbe stata da consegnare da un dirigente della società negli uffici a Milano. Per il Palermo la prossima Serie B è appesa ad un filo, intanto la società rosanero alle 10 e 30 spiegherà le sue ragioni in una conferenza stampa.