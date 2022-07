(Adnkronos) – In occasione del 90esimo anniversario della sua presenza in Italia, GSK, azienda internazionale leader nel campo della ricerca farmaceutica a livello mondiale, ha organizzato l’incontro “InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro”, Luca Paolazzi, Consigliere del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha esposto le proprie riflessioni in merito allo stretto legame esistente tra la salute dei cittadini e la produttività di un Paese.