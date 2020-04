Pasquetta, perché si festeggia: storia del lunedì dell’Angelo

Le festività pasquali al tempo del coronavirus sono diverse dal solito, inevitabile vista l’emergenza. Nessun pranzo con amici e parenti, nessun pic-nic nonostante la bella giornata, solo casa come è stato nell’ultimo mese. È successo per Pasqua e accadrà lo stesso anche per Pasquetta, che quest’anno cade di lunedì 13 aprile.

E a proposito: se per Pasqua è risaputo il motivo per cui si festeggia, ossia la resurrezione di Cristo, cosa si festeggia invece a Pasquetta? Il nome esatto della festività è ‘Lunedì dell’Angelo’, proprio perché il giorno dopo la Pasqua l’Angelo apparve alle donne accorso al sepolcro di Gesù, ormai vuoto, per curarne il corpo.

Perché si chiama Pasquetta?

L’accoglienza dell’angelo alle donne arrivare al sepolcro di Cristo dà quindi il nome alla festività del lunedì dell’angelo conosciuta in Italia universalmente come Pasquetta, nome derivante da un vezzeggiativo di Pasqua, festività alla quale è chiaramente legata in modo indissolubile.