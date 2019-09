Pennywise rilancia nei cinema la saga di ‘It’

‘Sembra che lo stesso Stephen King, dopo aver assistito a questo ‘It – Chapter Two‘, diretto nuovamente da Andy Muschietti, abbia commentato di aver ritrovato “una storia fedele ma innovativa”.

E dunque stando alle anticipazioni, questo secondo capitolo intitolato al clown mefistofelico ha tutte le carte in regola per poter continuare a terrorizzare gli spettatori malgrado la prevedibilità degli eventi raccontati.

Bill Skarsgard nei panni di Pennywise, tra un volo di palloncini – doverosamente rossi – ed una risata agghiacciante, fa si che l’ormai nota gang dei ‘perdenti’ (come da giuramento adolescenziale), non manchi al preciso appuntamento, 27 anni dopo, con la rituale comparsa degli orrorifici eventi dell’altrettanto ormai nota cittadina (immaginaria) di Derry dove, tanto per dare idea, King vi ha ambientato anche altre storie come ‘Insomnia’, ‘Dreamcatcher’ e ‘Mucchio d’ossa’.

Stavolta tra i ‘Perdenti‘ c’è da segnalare l’assenza Stanley, unico a mancare al richiamo, ma gli altri ci sono: Beverly (Jessica Chastain), Bill (James McAvoy), Eddie (James Ramsone), Richie (Bill Hader9, e Ben (Jay Ryan).

Cos’altro aggiungere? Un’occasione imperdibile per gli amanti del genere – e dell’ormai ‘mitico’ clown – da non mancare, sperando ancora una volta di esser assaliti dalla tentazione di ‘chiudere gli occhi’ stando seduti sulla poltrona del cinema…

Max