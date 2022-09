Peppa Pig, Pro Vita Famiglia annuncia: “Le ‘due mamme’ sono andate in onda stamattina sulla Rai pronto l’esposto”

“Questa mattina su RAI Yoyo, canale dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni, è stato trasmesso un episodio di Peppa Pig in cui sono presenti le ‘due mamme’ lesbiche al centro delle polemiche di questi giorni. Nell’episodio di oggi i due personaggi non si presentano come coppia lesbica, particolare che sarà esplicitato solo in un episodio della nuova stagione, già apparso sulla TV inglese la settimana scorsa”. “Questo la dice lunga sulla scandalosa strategia pro Lgbtqia+, che sta surrettiziamente introducendo le cosiddette “due mamme” per far affezionare i bambini in vista dell’outing pubblicizzato nel Regno Unito. Ribadiamo pertanto la richiesta alla RAI di non trasmettere la puntata incriminata sulle proprie reti”. “Per far luce sull’episodio odierno trasmesso in Italia e sulla strategia generale è pronto un esposto al Comitato Media e Minori e alla Commissione Vigilanza Rai. Intanto, migliaia di genitori italiani sono già indignati e allarmati, come dimostrano le 25.000 firme raccolte dalla nostra petizione in pochi giorni e non stupirebbe se molti cittadini decidessero di non pagare più il canone per una TV pubblica che mette a rischio l’educazione dei bambini e li getta tra le braccia dell’indottrinamento gender”. E’ la reazione di Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro Vita & Famiglia, che già nei scorsi aveva palesato i suo totale disapunto per l’imminente messa in onda del celebre cartone.