“Per un caso di Covid-19 noto, ve ne sono 10 non individuati”, lo studio Usa

Negli Usa, nonostante ‘l’irresponsabilità’ iniziale di Trump, che per almeno una settimana ha perso tempo a stigmatizzare l ‘imminenza di un’emergenza sanitaria anche nel suo paese, i ricercatori americani si sono invece subito messi subito al lavoro.

In particolare, rivela il ‘New York Times’ il team di ricerca condotto da Jeffrey Shaman, epidemiologo della Columbia University il quale, ha spiegato che per ogni caso accertato di coronavirus, ve ne son almeno 10 o 15 non accertati. Lo studio, realizzato in collaborazione con i suoi colleghi dell’Imperial College di Londra, è comparso ieri ‘Science’.

“In Cina l’86% dei casi non è stato diagnosticato”

Lo studio – di fine gennaio – rivela che stando agli studi condotti in Cina, qualcosa come l’86% dei casi, non sarebbe stato diagnosticato. Questo perché si tratta di ‘moderati’ o di ‘leve entità’ nella sua rappresentazione, con una potenzialità d’infettare di circa metà rispetto ai casi accertati. Tuttavia però, per quanto ‘lievi’ sarebbero ugualmente riusciti ad infettare l’80% di quanti poi definiti nuovi casi.

“Su 3 accertati ce ne sono 35 non individuati”

Questo, spiega Jeffrey Shaman, è quanto potrebbe accadere anche nel Stati Uniti e in tutti gli altri paesi, specie laddove al momento i test non sono ancora ad appannaggio dell’intera comunità. “Se avremo 3.500 casi confermati negli Stati Uniti – afferma il ricercatore – potreste in realtà considerarne 35mila”.

“E’ fondamentale fare il tampone a tutti”

Ecco perché diviene fondamentale aumentare i tamponi. Come ha infatti confermato la professore di Biostatistica all’Università di Washington – e ricercatore senior presso il Centro di ricerca sul cancro Fred Hutchinson – Elizabeth Halloran, “E’ fondamentale implementare i test su larga scala. Ed è importante sviluppare test economici, in modo che le persone possano essere testate quando ne hanno bisogno“.

“Chi contagiato da infettati lievi può peggiorare”

Infine gli scienziati hanno spiegato che ong paese fa statistica a é, e dunque anche il numero dei contagi non rilevati per paziente confermato, può cambiare da paese a paese. Non a caso, prima del blocco dei voli, in Cina i pazienti non identificati si sono addirittura moltiplicati. Quanto poi al livello di contagiosità diparte di quanti individuati, non è ipotizzabile se poi abbiamo veramente causato a loro volta infezioni più lievi. Come ha infatti concluso Shaman, ”Solo perché si prende la malattia da qualcuno con sintomi lievi non significa che i tuoi saranno altrettanto lievi”.

