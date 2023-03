Piano Casa, Trombetti (Pd), replica alle accuse di Giordano: “Ho chiesto il diritto di replica, no ad un uso distorto dell’informazione”

“Quanto avvenuto ieri durante la trasmissione ‘Fuori dal coro’ è sconcertante, de ho già richiesto una replica con adeguato spazio, come la legge sulla stampa prevede. Trovo sconcertante che si imbastisca una trasmissione televisiva mostrando una conversazione privata, ma aperta a molte parti sociali, tra cui sindacati, associazioni,movimenti e comitati, con brani manipolati ad arte e tratti fuori dal contesto per fare insinuazioni sull’operato altrui”.

Così Yuri Trombetti, consigliere dem e presidente della commissione capitolina Politiche abitative, in merito alle pesanti accuse riferite al Piano Casa, che hanno ieri coinvolto anche all’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi, nel corso del programma di Mario Giordano ‘Fuori dal Coro (andato in onda in prima serata su Rete4).

Come spiega ancora Trombetti, “Ho chiesto già nella giornata di ieri alla redazione del programma e al suo conduttore di poter intervenire in trasmissione per una replica ed oggi ho fatto altrettanto, perché ritengo essenziale il contraddittorio per il corretto esercizio del diritto di cronaca. Lo prevede la legge, ma è soprattutto necessario per contraddire ricostruzioni infondate e diffamatorie”.

Quindi, avverte ancora il presidente della commissione capitolina Politiche abitative, “Non è mai auspicabile arrivare ad adire le vie legali nei confronti di chi fa informazione, ma di fronte a un uso distorto dei fatti e in assenza di un invito a replicare sarò costretto a farlo. Stiamo lavorando con grande senso di collaborazione istituzionale per dare alla città un provvedimento in grado di difendere i diritti delle famiglie in precarietà abitativa e continueremo a farlo, senza farci intimidire“.

