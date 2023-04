‘Pic & Nic a Trevi: arte, musica e merende tra gli olivi’, sabato la 14esima edizione sulla collina ‘Olivata’

Al via da sabato 29 aprile, la quattordicesima edizione di “Pic&Nic a Trevi. Arte, musica e merende tra gli ulivi”, la kermesse primaverile dedicata alla bellezza, alla natura, al paesaggio ed ai prodotti agroalimentari di qualità, su tutti l’olio e.v.o., che si protrarrà fino a lunedì 1° maggio 2023.

Si comincia la prima giornata di Pic&Nic con una serie di appuntamenti in natura, ma anche incontri istituzionali e divulgativi. Da Villa Fabri, dove durante i tre giorni di evento si terrà la Mostra mercato dell’Olio e.v.o., del Trebbiano Spoletino e dei prodotti della terra, partirà infatti, alle ore 9.00 il trekking a piedi alla scoperta di antichi frantoi, opere d’arte ed olivi millenari (prenotazioni tel. 339 8978116); mentre alle ore 10.00 ci sarà il primo appuntamento con Ira Archilei erborista, naturopata e ricercatrice che guiderà una passeggiata alla scoperta della erbe spontanee della collina Olivata (prenotazioni Tel. 328 1146503).

Presso il Complesso Museale di San Francesco, alle ore 10.00 si terrà la terza edizione di “Trevi Fa Impresa” premio voluto dal Comune di Trevi per dare merito e valore al lavoro delle imprese eccellenti del territorio comunale. Ad essere premiate saranno una selezione di aziende con sede nel Comune di Trevi che si sono distinte per la propensione all’innovazione, la storicità sul territorio, l’attenzione alla qualità ambientale e per il contributo dato all’immagine di Trevi fuori dai confini regionali.

A seguire riprenderanno gli appuntamenti di conoscenza del territorio e di assaggio dei prodotti locali: alle ore 11.00 a Villa Fabri si terrà la prima degustazione degli Oli Vincitori del Premio Oro Verde dell’Umbria, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria e guidata dall’esperta Angela Canale. Contemporaneamente nel prezioso scrigno del Teatro Clitunno si terrà la visita teatrale, tra storie, segreti e racconti per scoprire il prezioso Teatro Clitunno, visita che sarà possibile fare anche alle ore 17.00 (prenotazione tel. 375 6245808). Alle ore 11.00 dal Complesso Museale di San Francesco partirà il trekking urbano “Il Perugino. Percorsi alla scoperta del Divin Pittore”, una passeggiata sulle orme di Pietro Vannucci, detto “Il Perugino”, che condurrà i partecipanti alla scoperta delle testimonianze d’arte lasciate a Trevi, fino a raggiungere l’Adorazione dei Magi, presso la chiesa della Madonna delle Lagrime (prenotazioni info@museitrevi.it | 0742381628 | 3470796571).

Dalle ore 12.30 entrerà nel vivo il vero e proprio Pic Nic tra gli olivi che si terrà lungo il tracciato dell’antico acquedotto medievale, al centro della Fascia Olivata Assisi – Spoleto, uno dei Luoghi del Cuore FAI. Per partecipare al Pic & Nic è necessario acquistare (on line o direttamente in collina) lo sportino a quadrettoni bianchi e rossi al costo di 15 euro (gratis per bambini sotto 6 anni). Il menù, curato dall’associazione Antifestival, a base di prodotti del territorio e ricette tradizionali sarà anche in versione vegetariana e su richiesta sarà possibile avere il Pic Nic Gluten Free. La Collina Olivata sarà collegata al centro storico da un servizio navetta gratuito. Il Pic Nic tra gli olivi sarà accompagnato da piccoli concerti, musica tra gli olivi e da laboratori gratuiti per bambini tra gli ulivi.

Le iniziative per bambini scandiranno l’intero pomeriggio. Oltre che in collina infatti, alle ore 16.00, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio di stampa xilografica “Una Cartolina da Trevi” organizzato presso il Museo della Civiltà dell’Olivo (prenotazioni: info@museitrevi.it | 0742381628 | 3470796571); mentre alle ore 16.30 presso Villa Fabri, si terrà il laboratorio “Teste di terra dove seminare prato” a cura dell’erborista Ira Archilei (Prenotazioni Tel. 328 1146503).

La musica curata dall’Associazione Antifestival, farà da sfondo al pic nic in collina, ma animerà anche il centro storico, in particolare il giardino ed il ninfeo di Villa Fabri dove, dalle ore 16.30, lo swing dei “Blue Quartet” darà il via ad una serie di concertini, Dj set ed esibizioni musicali che si protrarranno fino alla mezzanotte.

Dalle ore 16.30, il Complesso Museale di San Francesco ospiterà un momento convegnistico dedicato alla presentazione, a cura del Prof. Mauro Agnoletti dell’Università degli Studi di Firenze, dello studio finalizzato alla candidatura UNESCO della Fascia Olivata Assisi – Spoleto, realizzato con il contributo delle Fondazioni Bancarie Carifol, Carispo e Cassa di Risparmio di Perugia. Alla presentazione interverranno Michele Sonnessa, presidente dell’Ass. Nazionale Città dell’Olio e tutti i sindaci delle amministrazioni interessate al progetto della Fascia Olivata. Al termine della presentazione si terrà la firma del Protocollo d’Intesa e presentazione de “La Grande Pedalata” lungo la fascia olivata, nuovo evento autunnale della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria organizzato con i 6 comuni della Fascia olivata ed i partner tecnici Fiab Foligno, You Mobility e La Francescana Ciclostorica dell’Umbria.

Per maggiori informazioni

#PicNicaTrevi2023

social.addcomunicazione@gmail.com

www.picnicatrevi.it

Max