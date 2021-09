Pio e Amedeo contro Fedez, il rapper risponde: cosa è successo

Pio e Amedeo ‘dissano’, Fedez risponde. Il duello è andato in scena su due fronti, tv e social. Il duo comico, presente ai Seat Music Awards 2021, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ha lanciato una frecciatina al rapper: “Grazie alla Rai per non averci censurato! Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che è libera! Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto!”.

Il riferimento è alla polemica del 1 maggio tra la Rai e Fedez, con quest’ultimo che ha accusato l’azienda di voler censurare preventivamente il suo discorso sul palco del concertone. Pio e Amedeo sono tornati sulla questione, pur non citando direttamente il marito di Chiara Ferragni, e hanno ribadito: “Noi dedichiamo questo premio… alla libertà di opinione. Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, viva la libertà”.

La risposta di Fedez non si è fatta attendere. E’ arrivata su Instagram, attraverso una serie di storie pubblicate in tarda serata. Il rapper ha detto: “Figo, una delle cose più fi**e viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti”.

Ha concluso poi Fedez: “Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”.