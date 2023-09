Piscina delle Rose – La Celli: “Scongiurare il blocco delle attività. Appello ad Eur Spa e gestore per soluzione”

“Bisogna mettere in campo tutti gli sforzi necessari e possibili per scongiurare il blocco delle attività della Piscina delle Rose, una struttura sportiva storica della nostra città. Rivolgo un appello ad Eur Spa, proprietario dell’impianto, e all’ente gestore, di arrivare in tempi brevi ad un accordo e ad una soluzione positiva in merito alla situazione debitoria che si è creata e che il gestore intende sanare. Mi sembra evidente che, anche in vista dell’insediamento del nuovo Presidente dell’Ente, prevedere un rinvio di qualche giorno dell’esecuzione della procedura di sfratto potrebbe consentire una risposta risolutiva finalizzata a non compromettere l’offerta di servizi sportivi in un’area così centrale ed una occupazione che finora ha prodotto ottimi risultati. A tal proposito, un ruolo determinante potrebbe svolgerlo anche il Ministero dell’Economia e Finanze che è socio di maggioranza di Eur Spa. L’alternativa è che a pagarne le conseguenze peggiori siano le famiglie ed i cittadini”.

Lo afferma in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Max