‘Pistrice’ alla XVI Palermo-Montecarlo

Il Circolo Velico Sferracavallo nella flotta della XVI edizione della Palermo-Montecarlo che partirà il 21 agosto dal Golfo di Mondello alla volta del Principato monegasco. A regatare con i colori del guidone del Circolo, Pistrice che ha all’attivo un titolo mondiale e una vittoria alla regata internazionale Tre Golfi (2014). “Siamo orgogliosi e onorati – dice il presidente, Giuseppe Giunchiglia – di avere al via della Palermo-Montecarlo una barca che regata con i colori del nostro guidone. Per il nostro Circolo, la vela d’altura è una componente fondamentale dell’attività agonistica che nel futuro prossimo verrà sempre più incrementata. Facciamo un grosso in bocca al lupo al nostro equipaggio e a tutti i partecipanti e ci complimentiamo con il Circolo della Vela Sicilia per l’organizzazione di questa regata internazionale”.

Un equipaggio giovane ma di grande esperienza guidato dall’armatore/timoniere e campione italiano offshore (2016) Carlo Levantino. A regatare, Marco Barbera (timoniere), Giuseppe Caravello (prodiere), Vito Ditta (uomo all’albero), Giuseppe Ferrarella (navigatore), Andrea Giannangelo (randista), Claudia La Mantia (tailer), Daniele Piazza (randista) e Pietro Spatafora (prodiere). “La Palermo-Montecarlo è una regata che conosco molto bene – spiega Carlo Levantino – avendo già preso parte a quattro edizioni, ma questa è la prima da armatore e porta in sé l’idea di un nuovo inizio. Sono molto felice della collaborazione con il Circolo Velico Sferracavallo, l’impegno e la passione del presidente Giuseppe Giunchiglia, di tutti i soci fondatori e collaboratori sono sotto gli occhi di tutti e sono sicuro che sarà il riferimento della vela sportiva per la città di Palermo, con quella apertura al panorama internazionale che già lo contraddistingue. Avere la possibilità di portare avanti la storia di una barca gloriosa e vincente come Pistrice ci rende orgogliosi e daremo tutti noi stessi per onorare i colori del CVSF. Spero, inoltre, che possa essere l’inizio di un sodalizio e di una proficua collaborazione tra il Circolo Velico Sferracavallo e la società sportiva PistriceSailing di cui sono il direttore sportivo”-