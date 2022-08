Pogba non si opera dopo infortunio: le news

(Adnkronos) – Paul Pogba, 29enne centrocampista della Juventus, non si opererà al menisco dopo l’infortunio al ginocchio riportato negli Stati Uniti. Niente intervento, il francese punta su una terapia conservativa che lo terrà lontano dal campo per 5 settimane. Dopo il consulto medico a Lione con il professor Bertrand Sonnery-Cotter, il numero 10 bianconero quindi, a quanto si apprende, comincerà un programma personalizzato di cinque settimane. Nelle prime tre si alternerà tra palestra, piscina e fisioterapia, mentre nelle ultime due svolgerà lavoro atletico differenziato in campo, con l’obbiettivo di essere a disposizione di Max Allegri a settembre, per il match contro la Salernitana.