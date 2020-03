Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 4 marzo 2020. Ospiti e anticipazioni con Barbara D’Urso

Anche in questa giornata i fedelissimi di Barbara D’Urso saranno accontentati, con un nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque. Come tutti sanno, il programma va in onda su Canale 5 dalle 17 e mette insieme ospiti e opinionisti sui temi del giorno.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata è apparsa una Barbara D’Urso particolarmente arrabbiata, per aver dovuto rispondere alle recenti dicerie a proposito di una sua relazione in passato con il cantante Pupo.

Al Gf Vip infatti Pupo aveva lasciato intendere che in passato era stato legato ad una nota conduttrice tv, al che Alfonso Signorini ha suggerito che la persona in questione fosse proprio Barbara D’Urso.

Lei però ha smentito, un po’infastidita. “Oggi c’erano un sacco di siti che riportavano per l’ennesima volta alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo” ha detto, alludendo a Pupo. “Piccolo nel senso di età ovviamente, perché credo sia più piccolo di me, che ancora dopo anni e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa.”