Postalmarket ritorna e sfida Amazon: cos’è, come funziona, vendite a distanza, cataloghi, amarcord, ecco come e quando

Un ritorno che, per molte, moltissime persone farà molto piacere ai tanti appassionati delle vendite a distanza che, un tempo, hanno fatto da precursori all’attuale universo dell’e-commerce: stiamo parlando di Postalmarket che è pronto a tornare entro fine anno, e punta a diventare il nuovo Amazon italiano in versione digitale.

Ma che cos’è Postalmarket, e come funzionava? E adesso, come si prospetta di rilanciarsi sul mercato attuale?

Postalmarket ritorna e sfida Amazon: cos’è, come funziona

Come sappiamo Amazon vende online qualunque cosa e ha cambiato il concetto di shopping a distanza. Ma la sua idea non è originalissima.

Infatti circa 30 anni fa, esisteva un sistema simile, senza internet: era appunto Postalmarket, vale a dire un catalogo di vendita che milioni di italiani ricevevano in casa, da dove era possibile acquistare abbigliamento ed oggetti per corrispondenza.

Bastava seguire le indicazioni, compilare moduli di invio o chiamare ed effettuare il pagamento è la merce arrivava a casa. Certo, con tempistiche del tutto diverse da quelle attuali: ma funzionava. Poi la ‘velocità’ delle trasformazioni digitali hanno portato Postalmarket a perdere efficacia tanto che fino a oggi immaginare un suo ritorno era quasi una illusione.

E’ cambiato tutto nelle procedure di invio, ricezione, e vigono accese battaglie tra aziende di e-commerce. Ma è proprio a loro che Poastalmarket vuole dare ‘battaglia’: ecco dunque che il famoso catalogo stia per tornare.

Postalmarket ritorna: ecco come cambia

Postalmarket era nato da un’idea di Anna Bonomi Bolchini e dagli anni ‘60 fino ai primi anni 2000 è stato il protagonista nelle case degli italiani toccando il picco negli anni ‘80-’90.

Dopo 40 anni il catalogo aveva chiuso ma ora è pronto a tornare in versione digitale dal prossimo Natale. Per gli appassionati sarà disponibile anche una versione cartacea in abbonamento. L’obiettivo è anche importante, arrivare a un miliardo di fatturato entro 5 anni.

Postalmarket, il commercio a distanza con l’effetto amarcord

A suo vantaggio ci sarebbe l’effetto nostalgia. Il catalogo da centinaia di pagine permetteva di ordinare per corrispondenza di tutto. Ora la versione moderna sarà possibile grazie all’imprenditore Stefano Bortolussi e Francesco D’Avella, titolare della piattaforma di e-commerce Store Eden che all’Ansa hanno ammesso: “Abbiamo un sogno ambizioso, vogliamo diventare l’Amazon italiano. C’è molto lavoro da fare”.

Quello di Postalmarket specie sotto Natale sarà un business sull’effetto amarcord. In tanti ricordano il catalogo e la curiosità spingerà a dare un’altra occasione a quello che per anni è stato il vero Re della vendita per catalogo. Il nuovo Postalmarket dovrebbe debuttare entro Natale e come Amazon dovrebbe vendere capi di abbigliamento, ma anche tanto altro.

