Premio Zavattini 2019 alla Casa del Cinema

La Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico è lieta di annunciare che la cerimonia conclusiva del Premio Cesare Zavattini 2018/19, si terrà giovedì 4 luglio 2019, presso la Casa del Cinema di Roma, dalle ore 19. Nel corso dell’iniziativa saranno presentati i tre cortometraggi vincitori di questa edizione, la terza, e consegnati agli autori i riconoscimenti previsti dal Premio.

Insieme ai rappresentanti degli Enti che hanno sostenuto e collaborato con l’iniziativa, saranno presenti il Presidente della Fondazione Aamod Vincenzo Vita, il direttore del Premio Antonio Medici, e la Giuria composta dalla regista Susanna Nicchiarelli (Presidente), dal regista e produttore Ugo Adilardi, dalla regista Elisabetta Lodoli, dal regista Roland Sejko, e dal docente universitario Giovanni Spagnoletti. Nel corso della serata interverranno altri prestigiosi ospiti del settore.

Il Premio Cesare Zavattini, progetto della Fondazione Aamod, è sostenuto dalla Siae e dal MiBACT, attraverso il bando “Sillumina”, e dalla Regione Lazio, con la partecipazione dell’Istituto Luce – Cinecittà, la collaborazione della Cineteca sarda, dell’Archivio Cinema del reale, della Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté, della Deriva film e del Media partner Radio Radicale.

In lizza i lavori di ragazzi tra i 18 ed i 35 anni

Nell’edizione 2018/19, la Giuria del Premio ha selezionato 10 progetti di cortometraggi documentari a base totale o parziale d’archivio, presentati a un bando pubblico per giovani film-maker professionisti e non, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. La Giuria ha quindi scelto tre progetti vincitori, che hanno ottenuto l’utilizzazione gratuita del materiale di repertorio dell’Aamod e degli archivi partner, servizi di supporto alla realizzazione dei film (in produzione e post-produzione), e premio di 2.000 euro ciascuno, che verrà assegnato durante la cerimonia.

L’evento gode del patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia, Paese in cui Cesare Zavattini esercitò una significativa influenza sulla nascente nuova cinematografia, soggiornandovi più volte tra il 1953 e il 1960.

A partire dalle 21:00 e sul palco all’aperto adiacente alla Casa del Cinema, continuerà l’omaggio a Zavattini con la trasposizione in linguaggio cinematografico della prima space-opera a fumetti italiana ideata da Cesare Zavattini, “Saturno contro la terra” realizzata dalla start up romana Nettoon srl, in collaborazione con il Museo del Fumetto di Milano WOW. Sullo schermo verranno proiettate due puntate della saga, accompagnate dal vivo da una colonna sonora altamente suggestiva.

Giovedi 4 luglio alle ore 19 alla Casa del Cinema, Sala Deluxe, in Largo Marcello Mastroianni . Ricordiamo che la serata è ad inviti, e l’invito scaricabile sul sito http://premiozavattini.it

Max