Prima di Lunedì, questa sera 2 Giugno 2020 con Vincenzo Salemme su Rai2: trama, cast, anticipazioni

Una serata che, come da tradizione, ricalca quanto di buono già fatto e solcato in una fase molto proficua in termini di ascolti, per rai2, all’insegna dell’ironia e della commedia. Una sorta di percorso on the road, per certi versi, quello di questa sera 2 Giugno su Rai2, con Vincenzo Salemme.

Arriva, infatti la commedia Prima di Lunedì: di che cosa parla? Qual è il cast, e cosa si può sapere al riguardo? Ecco alcune pillole di anticipazioni sul programma di questa sera su Rai2.

Prima di Lunedì, questa sera 2 Giugno 2020 con Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme recita nei panni di Carlito, un miliardario della malavita. E’ la trama di “Prima di Lunedì”, commedia on the road in onda oggi martedì 2 giugno alle 21.20 su Rai2.

La storia parte quando due auto si scontrano a Torino. Alla guida di una delle due c’è un attore squattrinato, Marco, insieme al suo migliore amico Andrea, e nell’altra Carlito Brigante, eccentrico e proprietario di una catena di supermercati.

Carlito fa a Marco una proposta da non ‘rifiutare’: anziché pagare i danni causati alla sua auto, Marco dovrà portare un gigantesco uovo pasquale da Torino a Torre del Greco, facendosi accompagnare dall’amico e dalla sorella di Andrea, Penelope, ex fidanzata di Marco in procinto di sposarsi con un altro.

Si aggrega anche Chanel, l’ottantenne francese che il trentenne Andrea ha conosciuto su Internet e di cui si è invaghito credendola un’avvenente coetanea. Nel cast della esilarante commedia, vi sono anche Fabio Troiano, Andrea De Maria, Martina Stella e Sandra Milo.