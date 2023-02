Primarie Pd 2023, gazebo aperti: dem al voto in 5.500 seggi

(Adnkronos) –

Primarie Pd 2023 al via. Dalle 8 di questa mattina, e fino alle ore 20, sarà possibile votare nei 5.500 seggi allestiti in tutta Italia per scegliere il nuovo Segretario nazionale del Partito democratico. La sfida è tra il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. “I gazebo sono aperti. Buon voto a tutti. Orgogliosi di una comunità che decide del proprio futuro con democrazia e partecipazione”, scrive su Twitter il segretario uscente del Pd, Enrico Letta.

CHI PUO VOTARE – Possano votare ai gazebo tutti i cittadini italiani, quelli Ue residenti in Italia e i cittadini extra Ue con regolare permesso di soggiorno. Ammesso il voto online, ma solo a condizione di aver effettuato la pre-registrazione entro il 18 febbraio scorso. Per quanto riguarda i minori dai 16 anni in su, ma anche i fuorisede e i cittadini extra Ue, anche qui resta condizione essenziale per il voto la pre-registrazione effettuata entro il 24 febbraio.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER VOTARE – I cittadini che intendono votare alle primarie Pd dovranno munirsi di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo. 2 euro il contributo minimo richiesto per sostenere le spese organizzative.

COME TROVARE IL SEGGIO – È possibile trovare il proprio seggio sul sito del Pd, nella sezione dedicata dal titolo Trovaseggio.

I RISULTATI – A partire dalle ore 17.30 di oggi sarà aperta la sala stampa presso la sede nazionale del Partito Democratico (Via Sant’Andrea delle Fratte, 16, Roma) dove verranno comunicati i dati ufficiali.