Principe Harry vittima di uno scherzo telefonico. “Via dalla famiglia per proteggere mio figlio”

Principe Harry vittima di uno scherzo telefonico. “Via dalla famiglia per proteggere...

Secondo quanto riferito, il principe Harry è stato raggirato nel suo lasciarsi andare a dire di essere “completamente separato” dalla maggior parte della famiglia reale, durante delle telefonate ingannevoli registrate da burloni russi.

Il duca di Sussex ha anche parlato apertamente della sua agonia per l’uscita dalla famiglia reale, e della tensione che lo circonda, si dice, nelle conversazioni con queste persone che affermavano di lavorare per la campagna per il clima di Greta Thunberg.

Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov, alias Vovan e Lexus, sono famosi in Russia per i loro scherzi. E hanno parlato due volte con Harry sulla linea fissa nella sua lussuosa residenza nell’isola di Vancouver, in Canada, riferisce il Sun.

Harry, la telefonata rubata: “Via dalla famiglia reale per proteggere mio figlio”

La clip è stata inizialmente pubblicata su YouTube e presentava una voce che suonava come quella del principe. In questa conversazione, Harry afferma di aver scelto di ritirarsi dalla vita reale per “proteggere mio figlio” e ha detto che lui e Meghan stavano trovando la vita di tutti i giorni molto migliore.

Alla domanda su suo zio caduto in disgrazia, il principe Andrew, il duca ha detto di essere “completamente separato da me e mia moglie”, aggiungendo che aveva “ben poco da dire”.

Poi il principe parla di quanto sia stato difficile per lui e Meghan asciare la Gran Bretagna. “Uhm, è probabilmente una conversazione per un’altra volta, ci sono molti livelli e molti pezzi del puzzle”, dice. “Ma a volte la decisione giusta non è sempre quella facile.”

Riferendosi a Trump, afferma che il presidente “sta spingendo l’industria carbonifera in America, ha il sangue nelle mani a causa delle ripercussioni che hanno sul clima e sulle nazioni insulari molto lontane”.

“Lontano dagli occhi, lontano dal cuore”, ha aggiunto, prima di continuare a dire che ha visitato alcune delle aree colpite e visto come “la vita delle persone è stata completamente distrutta”.

“Le persone muoiono ogni singolo mese a causa di una qualche forma di disastro naturale che è stata creata da questo enorme cambiamento nei nostri climi”.

Questa non è la prima volta che Vovan e Lexus hanno fatto uno scherzo ai personaggi di alto profilo, avendo precedentemente rilasciato chiamate ingannevoli con il Primo Ministro Boris Johnson, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Bernie Sanders ed Elton John.