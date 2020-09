PS5 e Xbox Series X: prezzi, data di uscita e caratteristiche tecniche

Il mondo dei videogiochi sbarca nella nuova generazione. Dopo attesa, rumors, indiscrezioni e notizie frammentarie è finalmente arrivata l’ufficialità dell’uscita di PS5 e Xbox Serie X e Serie S, che tra non molto sbarcheranno sul mercato per accompagnare i videogiocatori di tutto il mondo in quella che si prospetta essere una nuova era per il gaming.

Per quanto riguarda la Xbox Series X e Serie S la data d’uscita è fissata al 10 novembre. Il prezzo è di 499 euro per la console ammiraglia di Microsoft, la X, mentre di 299 la versione S. va ricordato che la differenza tra le due versioni è sostanziale: la S, infatti, ha una potenza inferiore rispetto alla sorella più ‘grande’, ma permette comunque di entrare nel mondo della nuova generazione ad un prezzo contenuto.

PS5 uscirà invece il prossimo 19 novembre, al prezzo di 499 euro. Il prezzo scende di 100 euro se si vira sulla versione senza lettore. Sony ha infatti deciso di immettere sul mercato due console dalla stessa potenza differenziate solamente dalla possibilità di usufruire del supporto fisico dei videogiochi. In poche parole la versione deprezzata è quella digitale.

Di seguito le caratteristiche tecniche delle due console: Xbox Series X e PS5:

Xbox

CPU: 8 core Zen 2, 3,8 GHz (3,6 GHz con SMT)

GPU: 12 TFLOPS, 52 CU a 1825 MHz, architettura RDNA 2 personalizzata

Dimensione del die: 360,45 mm2

Processo produttivo: 7 nanometri enhanced di TSMC

Memoria: 16 GB GDDR6

Larghezza di banda della memoria: 10 GB a 560GB/s, 6 GB a 336 GB/s

I/O: 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compresso)

Spazio di archiviazione interno: SSD NVMe personalizzato da 1 TB

Spazio d’archiviazione espandibile: schede d’espansione da 1 TB

Spazio d’archiviazione esterno: supporto ad HDD USB 3,2

Lettore ottico: Blu-Ray 4K UHD

Obiettivo prestazionale: 4K a 60 FPS – fino a 120 FPS

PS5

CPU: 8x Zen 2 Cores a 3.5GHz

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs a 2.23GHz (frequenza variabile)

Architettura GPU: RDNA 2 personalizzata

Memoria: 16GB GDDR6/256-bit

Larghezza di banda della memoria: 448GB/s

Spazio d’archiviazione interno: Custom 825GB SSD

Throughput I/O: 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compresso)

Spazio d’archiviazione espandibile: NVMe SSD Slot

Spazio d’archiviazione esterno: USB HDD Support

Lettore ottico: 4K UHD Blu-ray Drive