PS5, pre-ordini su Amazon: ma la console è già terminata

È durata pochi minuti la disponibilità di PS5 su Amazon, dove i pre-oridini hanno aperto intorno alle 13 e in pochi finiti hanno esaurito le scorte della nuova console. Tutto preso, la PS5 è già introvabile. La febbre da nuova generazione ha pervaso tutti gli appassionati dopo l’evento Sony di ieri che ha mostrato prezzo e data d’uscita della nuova creatura di Sony.

La PS5 uscirà il prossimo 19 novembre, ma chi non è riuscito a prenotare la console è probabile che debba aspettare alcune settimane prima di entrarne in possesso. Amazon, infatti, ha esaurito le scorte delle due edizioni PS5: quella con lettore e quella solo digitale, per cui, vale la pena ricordarlo, la differenza di prezzo è di 100 euro.

Una vera e propria caccia alla PlayStation 5, che segna l’ingresso nella nuova generazione da parte di Sony. Nel giro di pochissimi minuti il sito di Amazon Italia ha fatto registrare un sold out per quanto riguarda le prevendite di PS5. Anche altre catene hanno annunciato la fine delle scorte: insomma, ora per avere una PS5 al lancio diventa una vera caccia al tesoro.